Amatérské jednání české armády? Šándor pro EZ rozebírá, co se stalo v Afghanistánu

K útoku na české vojáky došlo jen pár hodin poté, co byla zveřejněna informace, že české speciální síly zabily v Afghánistánu jednoho z organizátorů srpnového útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci, a dalšího zajaly. Lidové noviny, které se zprávou přišly, také uvedly, že Češi vypátrali teroristy na základě zpravodajských informací od aliančních spojenců.

Je tedy jasné, že se objevily spekulace, zda útok nesouvisí s prozrazením této informace. Podle Ándora Šándora to ale není příliš pravděpodobné. „Nemyslím si, že by byly operace Čechů dělány tak amatérsky, že by Taliban tak rychle zareagoval. On by neměl vědět, jak jsou organizovány české hlídky a podobně,“ zdůraznil pro EuroZprávy.cz expert.

Útok nicméně mohl být odvetou za to, že Česko už v minulosti prohlásilo, že se pomstí a útočníky potrestá. „To bylo podle mého poněkud nešťastné,“ říká Šándor o vzkazu, který do světa vyslal náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Ten prohlásil, že „nikdo nebude beztrestně zabíjet naše vojáky v Afghánistánu“. Uvedl také, že armáda k dopadení útočníků využije „všechny prostředky a síly, které má k dispozici.“

„Nedá se vyloučit, že útočníci reagovali právě na tato slova,“ uvedl pro EuroZprávy.cz bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby. „Že to byla okamžitá reakce na ono prozrazení v novinách, to si ale nemyslím. Jako odveta za to, že jsme udělali, co jsme udělali podstatně dříve, než se o tom veřejnost dozvěděla, to ano – tak to být mohlo. To se vyloučit nedá,“ přiznal.

Obecně je ale podle něj chyba poskytovat novinářům některé informace. „Je to naprosto hloupé, krátkozraké a zbytečné,“ uvedl k vyzrazení informace o dopadení jednoho ze strůjců útoku.

„Myslím si, že tyhle věci mají vždy zůstat utajeny. To není věc šoubyznysu. V první chvíli jde o bezpečnost našich lidí a to bychom měli respektovat. Myslím, že i novináři – a vím, že je to těžké, protože se tím živí, by měli mít jistou sebereflexi a rozhodnout, zda danou informací nemohou někoho ohrozit,“ dodal pro EuroZprávy.cz Šándor.

Na zprávu o útoku na české vojáky zareagovali i někteří politici

„Za každou odvetu přijde odveta. Jsou věci, které musí zůstat v rukou tajných služeb, v případě armády a obrany - Vojenského zpravodajství, které MUSÍ mít věci pod kontrolou. Pokud to nedokáže, musí se změnit jeho fungovaní a vedení,“ domnívá se Karla Šlechtová, která krátce rezort obrany vedla.

„Pokud je to odplata, za nedávnou akci speciálních sil, oceňuji profesionalitu @ArmadaTweetuje i @ObranaTweetuje, že celá událost zůstala z jejich strany pod pokličkou. Je mi líto, že někteří novináři to pustili ven, ohrozili tak bezpečnost našich vojáků,“ poznamenal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek.

Premiér Andrej Babiš se zveřejnění informace o dopadení teroristů diví. Šéf rezortu obrany Lubomír Metnar se vyjádřil pouze ke zraněným českým vojákům. „Pět našich vojáků bylo dnes zraněno v Afghánistánu. Jsem si jistý, že dostávají maximální péči a přeji všem rychlé zotavení. Jsme myšlenkami s nimi a s rodinami. Děkuji vojákům za odvahu a odhodlání dostát svým povinnostem. Zaslouží si naši podporu a velké uznání!“ napsal na twitteru.

Podobně zareagoval i nový šéf české diplomacie. „Čeští vojáci, kteří byli zraněni při bombovém útoku v Afghánistánu naštěstí nejsou v ohrožení života. Tři z nich již byli z nemocnice propuštěni, jeden zůstal na pozorování. Těžce raněný voják je po operaci ve stabilizovaném stavu. Díky jejich obětavé práci žijeme doma v bezpečí,“ uvedl Tomáš Petříček.