Bezpečnostní expert o českých vojácích v Afganistanu: Je třeba dobře zvážit, kterou informaci vypustit, a kterou ne

Začátkem srpna obletěla česká media zpráva o třech českých vojácích, kteří byli zabiti při útoku atentátníků v Afganistanu. Bezprostředně po ohlášení této zprávy se náčelník generálního štábu Aleš Opata v médiích vyjádřil, že nikdo nebude beztrestně zabíjet naše vojáky v Afganistanu.

Lidové noviny tento týden přišly se zprávou, že české síly zabily v Afganistanu jednoho z organizátorů srpnového útoku, při kterém tři čeští vojáci zahynuli, a dalšího spoluorganizátora Češi zajali. Deník napsal, že informaci potvrdili tři na sobě nezávislé zdroje.

Včera v Afganistanu došlo k útoku na vojenskou hlídku, při kterém bylo zraněno pět českých vojáků. Čtyři vojáci byli zraněni lehce a jeden musel podstoupit operaci. Jeho stav by nyní měl být stabilizován.

V souvislosti s bezprostřední návazností těchto činů se rozhořela debata o tom, jestli nedošlo k úniku informací, který ohrozil české vojáky v Afganistanu.

Odborníka na bezpečnostní a vojenskostrategická studia Lukáše Dyčky jsme se zeptali i na toto téma. První otázka směřovala na na to, jaký je vlastně účel mise českých vojáků v Afganistanu?

„Jednak je jejich úkolem patrolování. V Afghánistánu je nasazena především strážní rota, která má za úkol hlídkovat v perimetru základy a chránit tak další spojenecké vojáky, kteří v Afganistanu působí,“ říká Dyčka.

„Za druhé se naši vojáci podílejí na výcviku místních afgánských sil, tak aby i tyto místní síly byly jednou schopny převzít plnou zodpovědnost za obranu své země z rukou spojeneckých sil,“ dodává.

V reakci na včerejší zprávu o útoku Dyčka zareagoval: „Zveřejňování informací o tomto typu vojenských misích se obvykle téměř neděje. Zároveň je však možno je použít jako součást přesně cílené strategické komunikace za účelem ovlivnění publika, přičemž je třeba dobře zvážit, kterou informaci vypustit, a kterou ne.“

„V našem případě zatím nevím, jestli to bylo tak, že se někdo náhodou prořekl, informace unikla a byla tak zveřejněna nechtěně, nebo se spíše jednalo právě o dobře zvládnutou strategickou komunikaci, kdy náčelník generálního štábu v létě řekl, že se pomstíme a teď „uniklo“, že jsme se opravdu pomstili,“ pokračoval Dyčka.

„Tím pádem jsme vlastně těm teroristům doručili zprávu, že když něco slíbíme, tak to splníme. V tomhle ohledu by to bylo dobře zvládnuté,“ zakončil.