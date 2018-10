Čeští mstitelé v Afghánistánu neohrožují jako vojáci jenom sami sebe!

To, co vyplynulo z posledních zpráv, o nichž jako první informovaly Lidové noviny, vyplývá, že trojice českých vojáků, jež zahynula 5. srpna nedaleko afghánského Bagrámu, byla nyní v logice odvety pomstěna. Tři mrtví Češi, totiž: Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří byli zabiti při útoku na obrněná vozidla, byli vojensky zcela cíleně a dokonce promyšleně, a to pod velením, pomstěni.

Alarmující je zejména sdělení, kterého se dopustil sám náčelník generálního štábu, generál Aleš Opata, který odvetnou akci přímo oznámil: „Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu,“ řekl Opata v rozhovoru pro Českou televizi. Byla to výzva k pomstě? Vypadalo to tak velmi sugestivně.

Deník Lidové noviny tento týden zveřejnil, že české síly zabily v Afganistanu jednoho z organizátorů srpnového útoku a dalšího spoluorganizátora Češi zajali. Noviny napsaly, že informaci potvrdili tři na sobě nezávislé zdroje. Včera navíc v Afganistanu došlo k útoku na vojenskou hlídku, při kterém bylo zraněno čerstvě pět českých vojáků. Čtyři vojáci byli zraněni lehce a jeden musel podstoupit operaci. Zdroje uvádějí, že jeho „stav by nyní měl být stabilizován“.

Každý, kdo alespoň trochu rozumí vojenské hantýrce, ten již pochopil, že se zde nejen překračuje základní mandát OSN, ale i elementární etika vojenské mise. Tady nejde ani tak o to, zda se mezi českými vojáky v Afghánistánu, považovanými místními bojůvkami za „americké žoldáky v nespravedlivé válce“, rozhořela jakási vendeta za mrtvé, ale jde tu především o fakt, že tito vojáci tu jsou ze zcela jiného důvodu.

Prostějovští výsadkáři, jimž je připisována msta, v jejímž rámci zneškodnili spolupachatele srpnového útoku na tři Čechy v Afghánistánu, patrně jednali na něčí rozkaz. Nebo se snad naše jednotky dopouštějí útoků bez posvěcení řídících orgánů na vlastní pěst? Tomu se člověku nechce věřit. A co je vlastně horší? Abychom živili „komando mstitelů“? Toto je armáda, jež má stabilizovat válečnou oblast? Toto je armáda, kterou si naši občané platí z daní a jsou dokonce ochotni se i sbírat na jejich pozůstalé?

Premiér Andrej Babiš se již ozval z Bruselu, kde se nachází na Evropské radě, že je nutné vyšetřit „informační proval“. „Úniky informací se musí vyšetřit, to není přijatelné, aby tyto otázky bezpečnostního charakteru, které můžou ohrožovat naše vojáky, unikly do médií. To je nepřijatelné,“ řekl Babiš novinářům. Neměl by ale premiér Babiš zároveň řešit, jak je možné, že čeští vojáci svými činy, pokud se skutečně udály, porušují základní etická pravidla zahraničních misí? „Zkrátka jsou věci, a hlavně v rámci armády nebo v rámci našich bezpečnostních struktur, které by se i v zájmu veřejnosti, našich lidí a našich vojáků nebo policistů neměly objevovat na veřejnosti,“ řekl premiér. Ano, přesně tak. Ale „tyto věci“ se již objevily.

Kdo bude potrestán? Novináři Lidových novin, které spadají do konsorcia Mafra, jejímž majitelem je právě premiér Andrej Babiš? Budou postaveni před jakýsi tribunál, a budou snad všichni vyhozeni z práce? Neměl by se spíše premiér Babiš zabývat tím, že tito vojáci, tito dnes „krvežízniví mstitelé“ z afghánského komanda smrti, zabíjejí – nikoliv z důvodů „ochrany obyvatelstva a patrolování po okolí“, ale prostě proto, že chtějí „pomstít své kamarády“? Pocity zoufalství, které se vojáků na misi zmocňují, jsou lidsky pochopitelné. Nepochopitelné ovšem je, že tyto postupy sám povzbuzuje sám náčelník generálního štábu!

Zatím se nás tato válka týkala jenom zdálky: už dávno jsme si zvykli, že vojáci za nás řeší něco, co sami řešit nechceme. Jsme jako země součástí civilizačního celku, jejímiž pilíři jsou Evropská unie a vojenské uskupení NATO, kdysi pakt, dnes obvykle eufemisticky nazývaný aliance. Kdo by chtěl z českých občanů nasazovat dobrovolně krk někde v Afghánistánu, Iráku nebo nedejbože v Sýrii? Dělají to vojáci, a dělají to za peníze. Nikdo by to zadarmo nedělal.

Jakmile se ale dosud vzdálená válka, kde se naši čeští vojáci stanou významnými hráči v zacyklené sérii mstivých odvet, přenese třeba jinam, kdo bude odpovídat na otázky? Bude se premiér Andrej Babiš ptát na úniky informací, až bude vybuchovat katedrála sv. Víta? Kdo bude kondolovat mrtvým na Václavském náměstí, kde se bude před palácem Lucerna vyhazovat afghánské komando? Jistě, vypadá to hodně surrealisticky. Ale právě tímto chování v Afghánistánu si čeští vojáci zadělávají na guerrilovou válku, která se může mrknutím oka přenést i do Česka.