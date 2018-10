Pryč z Afghánistánu? Český voják z boje neutíká, shodují se Šedivý i Vondra

"Mise má za cíl, aby se státní zřízení, které jsme pomohli vytvořit a etablovat, dostalo do situace, že je schopno vládnout vlastním státem," poznamenal Šedivý. Afghánistán proto podle něj musí budovat své ozbrojené a policejní síly a koaliční síly mu v tom musí pomáhat. "Pokud bychom selhali, tak se může stát, že se z Afghánistánu znovu stane to teritorium, kde se znovu budou cvičit teroristi, kteří dříve nebo později přijdou i do Evropy," řekl s připomínkou atentátů ze západní Evropy.

Odchod z Afghánistánu by se České republice mohl podle Šedivého vymstít a v budoucnu by se tak mohl opakovat "rok 1938", kdy Československo zradili jeho spojenci.

Zásadně proti odchodu z Afghánistánu je i Vondra. "Český voják z boje neutíká," zdůraznil s odkazem na výročí vzniku Československa, za které mnoho vojáků v minulosti položilo své životy. Situace v Afghánistánu je podle něj složitá kvůli volbám, které se konaly o víkendu a které Tálibán odmítal. "Přineslo to oběti, což je samozřejmě smutná věc, ale nemyslím si, že by to byl důvod k tomu zbaběle utíkat," řekl.

Za sérií tří vážných útoků na české vojáky od začátku srpna Vondra vidí spíše souhru náhod než logiku. Útokům, jako byl poslední pondělní, při kterém zemřel jeden z Čechů po střelbě afghánského vojáka přímo na základně, se podle Vondry úplně zabránit nedá. Může ale být podnětem ještě lépe dělat zpravodajskou práci, myslí si. "Je třeba to analyzovat, jestli se někde nestala chyba nebo nějaká nepozornost a podle toho strategii uzpůsobit," řekl.

Šedivý nevidí spojitost mezi útoky, slovy náčelníka generálního štábu Aleše Opaty, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky, a uniklými informacemi, podle kterých české speciální síly v Afghánistánu zlikvidovaly a zajaly strůjce srpnového atentátu. Podle Šedivého "prostý tálibánec" rozezná západní uniformu či vozidlo, ale ne českou vlaječku.

Poznamenal, že nepřítel vždy útočí na nejsnáze zasažitelný cíl. Poukázal na to, že mrtvý voják seděl na korbě automobilu. "Je třeba se ptát velitelů, jak vlastně vojáky připravují a jestli není potřeba udělat i nějaká vnitřní organizační opatření," řekl. Dodal, že některé používané operační postupy nemusí být v některých případech ideální. "Útok se provede vždy na nejslabší cíl. Teď bychom se měli zeptat, zda jsme byli tím nejsnazším cílem, nebo jestli to byla skutečně náhoda," zdůraznil.

Podle mandátu může česká armáda do Afghánistánu do mise Resolute Support vyslat až 390 vojáků. Na ochranu ambasády v Kábulu je navíc vyčleněno až 20 vojenských policistů.