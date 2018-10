Stydím se! Chce se mi brečet, chce se mi zvracet! Český generál se tvrdě obul do Zaorálka kvůli Afghánistánu

Podle exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly Česká republika i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu. „Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat," uvedl Zaorálek. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí.

Česká republika i NATO by podle něj měly hledat východisko a zvážit odchod. „Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně," řekl Zaorálek s tím, že důsledky této mise jsou pro nás negativní a že nechce vidět další mrtvé vojáky.

Jeho slova ale rozzlobila českého generála Karla Řehku, zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v polském Elblagu. Ten na sociálních sítích zveřejnil velmi ostrou reakci.

„Mluvčí Talibanu by to neřekl lépe, než pan Zaorálek....“ rýpnul si do někdejšího šéfa české diplomacie. „STYDÍM SE, STYDÍM SE, STYDÍM SE!!! Je mi smutno, chce se mi brečet, je mi zle, chce se mi zvracet, a mám vztek. Taková nuznost, ubohost, nízkost.... to se nedá rozdýchat. Uráží mě to jako vojáka a uráží mě to jako občana ČR,“ rozzuřil se generál.

Uznává sice, že politická a veřejná diskuze nad nasazováním našich vojáků je nejen potřebná, ale v demokratické společnosti přímo nutné. „Ale ne teď a ne takhle,“ varuje expert. „Začít vykřikovat o stahování, chybách, okupaci a špatné strategii v době, kdy utržíme ztráty na bojišti, není jen plivnutí do tváře vojáků, které jsme tam poslali. To je podkopávání naší obranyschopnosti a bezpečnosti! Talibanu říkáme, že je třeba ještě chvíli vydržet a útočit dále..... a že Češi jsou to správné slabé místo. Všem potencionálním protivníkům říkáme, že na Čechy to mohou zkusit, protože se při prvních ztrátách rozloží,“ vysvětluje Řehka, proč jsou Zaorálkova slova úplně mimo mísu.

„Teroristům říkáme, že jsme dobrý cíl, protože se lehce najde dostatečně vysoko postavený blb, který jim v jejich úsilí (šíření strachu a nenávisti) beztrestně pomůže, a že jsme tak slabá společnost, že by minimální úsilí mohlo přinést kýžený efekt. Všem současným i možným budoucím spojencům říkáme, že na Čechy se nemají spoléhat, protože až půjde do tuhého, začnou se rozkládat, utíkat z boje a svalovat vinu na druhé. Také jim to říká, že si mají dvakrát rozmyslet, jestli za Čechy krvácet, protože až se to otočí, tak oni za ně krvácet rozhodně nebudou. Našim občanům tím říkáme, že už se fakt nedá věřit ničemu, protože bůhví jak to všechno vlastně je ("....říkali, jak je to potřeba, a teď sám bývalý ministr zahraničí tvrdí, že to byly jen kecy....a příště to zase budou jen kecy"). Co tím říkáme našim vojákům, to raději ani nechci psát,“ pokračuje český generál.

Politici i lidé si o podle něj mohou o efektivitě spojenecké strategie v Afghánistánu myslet svoje, ale čas k diskuzi není uprostřed bitvy, kdy umírají čeští vojáci. „A způsob, jak to řešit, rozhodně není takovéto mediální vyjádření poslance a bývalého ministra zahraničí. Mimochodem, je to vyjadřování poslance a bývalého člena vlády, který u aliančních diskusí k afghánské strategii seděl, mohl je oponovat a který teď zcela vědomě podkopává komunikační úsilí aliance, její jednotu a válečné úsilí ve válce, kterou nebojujeme jen na zemi, ale také v informačním prostoru,“ zlobí se Řehka.

Poukazuje na to, že on sám byl v Afghánistánu jako voják speciálních sil nasazen několikrát. „Dobře si pamatuji doby, kdy nebylo dne, aby naši spojenci, kolegové, kamarádi nepřicházeli o své spolubojovníky, a to v mnohem větších počtech. Sdíleli jsme s nimi břemeno a vždy jsem byl schopen se jim podívat do očí. Rád bych u toho pocitu sebeúcty zůstal. Jestli chytré hlavy vyhodnotí, že se máme z Afghánistánu stáhnout, nebo jestli prostě nebude politická vůle pokračovat - budiž. Ale ne teď a ne takhle,“ myslí si.

Zároveň naznačuje, že se Zaorálek svými slovy mohl dopustit sabotáže, cituje odstavce přímo z trestního zákoníku, „Ano, nejsem právník, jistě nelze prokázat záměr a dopady, poslanecká imunita atd........ Za mě je to ale jasná sabotáž! Možná ne v trestněprávní rovině, ale v morální ano. O tom nepochybuji,“ dodává Řehka.