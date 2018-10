Policejní centrála musí zlepšit koordinaci práce, uvedl nový šéf

NCOZ má přes osm stovek policistů a vedle Prahy působí také na dislokovaných pracovištích v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě. "Jsme velký útvar a musíme být koordinovanější. Jeden náměstek nemůže uřídit 12 podřízených článků. To nelze a to se podle mě projevovalo v určité nekoordinaci činností," řekl dvaačtyřicetiletý Mazánek, který v centrále dříve řídil sekci závažné hospodářské trestné činnosti a korupce.

Změnu systemizace chce Mazánek předložit v nejbližších dnech. Oba nové náměstky si vyhlédl uvnitř NCOZ, jeden z nich nahradí odcházejícího Petra Vopršala. Jejich jména zatím nový šéf prozradit nechtěl. Doplnil, že ve funkci třetího náměstka i nadále zůstane Milan Komárek - Mazánkův někdejší nadřízený z protikorupční policie a zároveň jediný konkurent v letním nabídkovém řízení na ředitele centrály. Jejich vztahy zůstaly podle Mazánka korektní.

"Měl jsem pocit, že se příliš soustředíme sami na sebe, a ne na ty kauzy, které máme dělat," popsal Mazánek motivaci, proč se o funkci ředitele ucházel. Navíc ho k tomu prý vyzval jeho předchůdce a jmenovec Michal Mazánek.

Zatímco v řízení expozitur vnímá nový šéf "určitý problém" a chce kvůli tomu posílit roli ředitelů ústředních sekcí, s činností expozitur je spokojený. Po svém nástupu všechny pobočky navštívil. "Pro mě je zásadní věc, že ti lidi chtějí pracovat, nikde jsem neviděl nevůli nebo zašívání. Útvar je z tohoto hlediska funkční," podotkl.

NCOZ nyní řeší zhruba čtyři stovky kauz. "Je to určitě hodně a měli bychom jít nějakou cestou snižování. Není to jednoduché, a i proto je třeba posílit tu řídící strukturu," nastínil Mazánek. Centrálu pochválil za to, že letos zatím podala 55 návrhů na podání obžaloby. "To považuji za slušný výsledek. Řada dalších kauz je navíc ve velmi slušném stupni operativního rozpracování," řekl.

Z pozice ředitele NCOZ nechce Mazánek vstupovat do jednotlivých kauz, přestože připustil, že mu práce vyšetřovatele - zejména vedení výslechů - chybí. "To není moje role. Nechci, aby ze mě byli kolegové nervózní, a já vím, že by nervózní byli. Ve své policisty mám důvěru," prohlásil.

Při práci vyšetřovatele pro něj bylo pokaždé zadostiučiněním, když soud jeho názor potvrdil pravomocným rozsudkem. "V 'hospodařině' rozkrýváte velmi sofistikovanou, náročnou trestnou činnost, která má obrovský potenciál zasáhnout stát. Vždycky jsem se snažil za stát bojovat, přece si ho nenecháme rozebrat na veřejných zakázkách, ošidit ho na daních," přiblížil, co ho na hospodářské kriminalitě přitahovalo.

Mazánek slouží u policie přes 20 let, začínal na Obvodním úřadu vyšetřování pro Prahu 3. Za rok 2013 získal ocenění Policista roku. Ve volném čase se věnuje rodině, četbě nebo sportu - konkrétně jízdě na kole nebo posilování na veslovacím trenažéru.