Auto na Znojemsku narazilo do policistů při zásahu, pět zraněných

— Autor: ČTK

Osobní auto u obce Trnové Pole na Znojemsku čelně narazilo v noci na středu do stojícího vozidla policistů, kteří vyšetřovali jinou nehodu. Zranilo se pět lidí včetně dvou policistů. ČTK to řekl mluvčí policie Petr Zámečník. Řidič, který do policistů narazil, měl u sebe plynovou pistoli a ve voze věci k výrobě drog. Neměl ale oprávnění k řízení vozu.