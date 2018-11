U soudu v kauze exdetektiva Vokála bylo dusno, veřejnost se musela poroučet

Vokál podle obžaloby prozradil podnikateli Arifovičovi, s nímž udržoval přátelské kontakty, že policie bude v kauze Vidkun zasahovat. Informaci mu podle státního zástupce zaslal brzy ráno přes aplikaci Viber, později mu přes manželku vzkázal, o koho se policie v kauze zajímá, údajně zmínil tehdejšího hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a někdejšího ministra vnitra Ivana Langera.

Za vynesení informací o trestním řízení hrozí Vokálovi až pět let vězení nebo zákaz činnosti. Bývalý detektiv vinu odmítá. "Všichni co tam zatím byli, mluví pravdu, vyjma státního zástupce, to je můj názor. Víc vám neřeknu," uvedl dnes. Na minulém jednání vypovídal bez účasti veřejnosti, jeho manželka tehdy řekla, že se informace o razii dozvěděla z médií.

Šlachta, který v době razie ÚOOZ vedl, dnes soudu popsal, jak se razie v kauze Vidkun uskutečnila. Vedoucí odborů podle něj věděli o rozpracovaných kauzách, neměli ale informace o konkrétních skutečnostech a lidech.

Exředitel řekl, že Arifoviče zná také, a to z doby, kdy pracoval jako řadový detektiv. "Od té doby, co jsem odešel funkcionařit, odešel jsem do vyšších funkcí, tak jsem své zdroje opustil," řekl Šlachta. O tom, že by se s Arifovičem v roce 2015 stýkal Vokál, podle svých slov nevěděl. "Ani by ke mně jako k řediteli takovéto informace nedoputovaly," řekl Šlachta.

U soudu vypovídal i Vokálův tehdejší nadřízený Luboš Fiala. Vokál ho v některých případech na poradách zastupoval. Fiala se razie v kauze Vidkun účastnil. Řekl, že policisté informace o raziích nesdělovali ani svým vedoucím. Řekl také, že Vokálem v den razie nemluvil. "Určitě mi nevolal, pokud mluvil s někým jiným, to já nevím," dodal.

K soudu dnes přišli také manželé Arifovičovi, kteří k minulému jednání nedorazili. Soudkyně na jejich výpovědi vyloučila veřejnost. "Byla obava, že by vzhledem k medializaci nevypovídali pravdu s ohledem na své soukromí, mohlo by to narušit průběh hlavního líčení a proti panu Arifovičovi je vedeno další trestní stíhání," řekla soudkyně. S novináři nemluvili, státní zástupce se k jejich vystoupení před soudem vyjádřit nechtěl.

Dnes vypovídal i znalec z oboru kybernetiky Vlastimil Klíma. Ještě před tím, než začal mluvit, vznesl Vokálův obhájce Radek Šmerda proti jeho posudku námitku. Šmerda mimo jiné řekl, že posudek byl zpracován v rámci jiného trestního řízení. Soudkyně námitce částečně vyhověla a Klíma se tak mohl vyjadřovat jen k bodům, které se týkaly Vokálova mobilu a tabletu, ze kterých údajně zprávy o razii odcházely.

Vokál se znalce ptal, jak je možné, že byla sim karta vložena v mobilu, která sledovala inspekce, a ze stejného čísla pak měly odcházet zprávy z tabletu. Podle znalce je tato situace možná v případě, kdy by měl Vokál kopii karty, což ale exdetektiv vyloučil. Také je prý podle Klímy teoreticky možné, že byla zařízení synchronizována, a tak by mohla být konverzace i v přístroji, ze kterého komunikace neodešla.