Lidé s duševní poruchou mohou u policie vypovídat, shodli se právníci

U některých duševních poruch by také měli rozhodnout, v jaké fázi nemoci je možné výslech uskutečnit, a kdy ho odložit. Závažnou duševní poruchu mají podle premiéra Andreje Babiše jeho syn i dcera, kteří spolu s ním figurují v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš mladší zatím v případu vyslechnut nebyl, v současnosti žije ve Švýcarsku.

"Osobu s duševní poruchou lze vyslechnout stejným způsobem, jako osobu zdravou," uvedl Šťastný. Takový důkaz je podle něj plně procesně použitelný. "Orgány činné v trestním řízení však musí právě s ohledem na duševní poruchu velmi pečlivě vyhodnotit věrohodnost takové výpovědi," dodal.

"Policie pokud má pochybnosti o psychickém stavu obviněného nebo svědka, tak angažuje psychiatra, a psychiatr v tomto směru zpracuje znalecký posudek. Podle toho se to pak řídí," řekl Sokol ČTK. Aby někdo nebyl schopen podat svědeckou výpověď, museli by podle advokáta znalci říci, že nemůže vůbec vnímat, co se po něm chce. Experti by ale měli důkladně vyhodnotit, zda je svědek hodnověrný, tedy jestli se dá jeho informacím věřit.

"Duševní porucha nemusí vůbec znamenat, že má člověk vymizelé nebo významně omezené ovládací a rozpoznávací schopnosti, tedy že je nesvéprávný," uvedl Sokol. I psychicky nemocný člověk podle něj může vypovídat o tom, co viděl či slyšel. Výslech se pak uzpůsobí jeho duševnímu stavu. "Například u bipolární poruchy je to tak, že jsou tam ataky té choroby, kdy dotyčný není schopen ničeho, a jsou chvíle, kdy se může chovat naprosto normálně," doplnil právník.

Kvůli Andreji Babišovi mladšímu přibrala policie podle vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do týmu soudního znalce před několika měsíci. Policie podle něj věděla, kde se Babišův syn nachází a činila vše pro to, aby bylo možné posoudit jeho zdravotní stav. Muž má ale švýcarské občanství, je proto třeba součinnost švýcarských orgánů. Podle úterního vyjádření pražského městského státního zastupitelství bude policie žádat o mezinárodní právní pomoc.

Andrej Babiš mladší i jeho sestra Adriana Bobeková se na závažnou duševní poruchu odvolávali od počátku trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo. Policii podle serveru iROZHLAS.cz poslali ještě před obviněním lékařskou zprávu, která má jeho nepříznivý duševní stav dokládat. Svým duševním zdravím pak obě Babišovy děti argumentovaly při stížnostech proti zahájení trestního stíhání.

Ani jednomu z potomků současného premiéra však detektivové neuvěřili, a nakonec je obvinili. V usnesení o zahájení trestního stíhání kriminalisté uvedli, že Babiš mladší i Bobeková vykonávali náročná povolání, která by s duševními poruchami stěží zvládali, uvedl iROZHLAS.cz. Za policisty se pak podle serveru postavil i dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. "V tomto směru byl postup policistů správný, když zahájili trestní stíhání a následně přibrali znalce z oboru psychiatrie k vyšetření jejich duševního stavu," uvedl.