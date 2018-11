Policie celou dobu věděla, kde se Babišův syn nachází

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Vyšetřovací tým dostal podle Šarocha zprávu o místě pobytu Babišova syna po zahájení trestního stíhání. To začalo v kauze Čapí hnízdo zhruba před rokem. "Informace (kde se Babiš mladší nachází) byla od obhajoby," řekl serveru státní zástupce. Státní zastupitelství dříve podle serveru uvedlo, že po Babišově synovi pátrala mezinárodní policejní organizace Interpol. Podle Šarocha ale Interpol jen ověřoval zmíněné informace od Babišovy obhajoby.

Syn premiéra řekl serveru Seznam Zprávy, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Údajně mu vyhrožovali, že jinak skončí v psychiatrické léčebně. Premiér to popřel a uvedl, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Babiš mladší dnes v e-mailu pro Seznam Zprávy obvinil svého otce ze lži. Nyní žije Babišův syn ve Švýcarsku, má podle premiéra švýcarské občanství a nikdy neměl české občanství.

"Co nás trochu překvapilo, byla informace od pana předsedy, že Babiš mladší vůbec nebyl policií vyzván k výslechu. To nás velmi překvapilo, jak tady vzniká tato mediální kauza, přestože je to živá kauza, kterou šetří policie," řekl dnes novinářům předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. Poslanecký klub ANO podle něj jednoznačně stojí za premiérem a předsedou ANO Babišem.

Policie podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) v případu Čapího hnízda pracovala a pracuje profesionálně. Také on již dříve uvedl, že vyšetřovatelé věděli, kde Babišův syn je. Do týmu případu Čapího hnízda také přibrali znalce, který měl posoudit psychický stav Andreje Babiše mladšího. "Ale vzhledem k tomu, že se pohyboval mimo území ČR, probíhala intenzivní komunikace se švýcarskou policií," uvedl.