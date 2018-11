Podoba války se mění. Armáda ČR se musí urychleně modernizovat, apeluje Opata

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že v minulosti byl problémem armády nedostatek peněz. Situace se ale podle něj mění a panuje konsenzus napříč politickým spektrem, že je třeba výdaje na obranu zvyšovat. V letošním roce se podle něj podařilo uzavřít dohody na nákup vojenské techniky a materiálu za více než 14,5 miliardy korun.

V příštím roce Metnar očekává uzavření smluv na nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty a na nákup víceúčelových vrtulníků. Metnar podotkl, že základním předpokladem pro úspěšné akvizice je to, že armáda přesně formuluje, jaké má na vybavení požadavky. Opata za další důležité projekty označil radary MADR a dělo ráže NATO. Zdůraznil také správné nastavení systému velení a řízení, který musí být robustní a dostatečně flexibilní. "V této oblasti jsme se vydali cestou decentralizace odpovědnosti," řekl. Řada úkolů by tak měla být přenesena na nižší úrovně.

Opata poznamenal, že vojáci používají i desítky let starou techniku. "Pokud má armáda za úkol bránit naši vlast, bojovat s mezinárodním terorismem a pomáhat během přírodních katastrof, musíme začít s urychlenou modernizací," řekl. Dluh z minulosti by se dle něj neměl tlačit před sebou a měl by se držet krok se spojenci. Za klíčovou označil modernizaci pozemního vojska. "Tím nemyslím jenom tanky nebo bojová vozidla pěchoty, ale také robotické systémy, průzkumné nebo útočné bezpilotní prostředky," podotkl. V plánu má také armáda využití umělé inteligence.

Opata poznamenal, že narůstá význam kyberprostoru a mění se charakter ozbrojených konfliktů. "Úspěch ve vojenských operacích bude nepochybně záviset na schopnosti vyhodnotit informace a porozumět situaci," řekl. Poukázal na nestabilní bezpečnostní situaci v okolí Evropy. Armáda proto podle něj musí přispět k tomu, aby se násilí ze slabých a hroutících se států nevyváželo do ČR.

"Jako armáda musíme být připraveni na samostatnou akci pro případ ohrožení českých občanů v zahraničí nenadálou krizí," řekl. Armáda se podle něj bude podílet také na pomoci partnerským nebo zhrouceným státům a vojáci musí být také připraveni i na přímé vojenské napadení ČR, i když je tato hrozba nízká. Musí proto mít i v dobách míru připraveny lidské zálohy a materiální rezervy. Je přesvědčen, že armáda musí disponovat širokým spektrem schopností.

Za nejvyšší prioritu označil projekty okamžitého dopadu, za které považuje prostředky balistické ochrany, tedy neprůstřelných vest či helem, taktickou výzbroj, ruční zbraně a přístroje nočního vidění. Cílem podle Opaty je, aby se k problému nedostatku výstroje již po roce 2020 vedení armády nemuselo vracet.

Řekl, že armáda potřebuje lehké i těžké jednotky. Zopakoval, že se buduje nový výsadkový pluk a staví se zabezpečovací prapor. Zřízeno také bude velitelství kybernetických a informačních operací. "Musíme zvyšovat odolnost proti dezinformacím a klamání nepřítele a zvyšovat naše schopnosti dovedně využívat informace jako nástroj nebo jako zbraň při vedení bojové činnosti" řekl.

V otázce náboru Opata řekl, že se armáda musí vypořádat se stárnutím populace, zhoršující fyzické zdatnosti a rostoucí konkurence na trhu práce. Podle Metnara bude obrana v otázce náboru příští rok aktivnější na sociálních sítích a bude cílit na mladou generaci.