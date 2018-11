Velvyslanec USA ocenil české vojáky, kteří padli v Afghánistánu

— Autor: ČTK

Americký velvyslanec v Praze Stephen King ocenil in memoriam tři české vojáky, kteří letos v srpnu padli při útoku sebevražedného atentátníka při hlídkování v okolí základny Bagrám v Afghánistánu. Rotný Martin Marcin a desátníci Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří byli v srpnu in memoriam povýšeni do hodnosti štábních praporčíků, dnes obdrželi americkou medaili Bronze Star Medal a odznak Combat Infantry Badge při slavnostním nástupu příslušníků jejich jednotky na pražském Vítkově.