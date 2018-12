Vnitro navrhlo investiční projekty za 57 miliard, je třeba nový komplex pro policii

— Autor: ČTK

Ministerstvo vnitra navrhlo do národního investičního plánu 86 projektů na pořízení nebo obnovu movitého i nemovitého majetku v hodnotě zhruba 57 miliard korun. Mezi navržené projekty patří například výstavba nové požární stanice v pražských Holešovicích, stavba nového komplexu pro policii v Praze na Zbraslavi nebo pořízení a obnova dopravních prostředků pro policii a hasiče. Vnitro předpokládá realizaci zařazených projektů průběžně do roku 2030. Na dotaz ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva Hana Malá.