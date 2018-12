Česko koupí protiletadlové střely za 1,5 miliardy, letouny CASA čeká modernizace

Obrana plánuje nakoupit munici Mk-3 Bolide. V letech 2020 až 2022 by měli vojáci dostat 150 kusů této munice s možnou opcí na nákup dalších 120 až 200 střel v letech 2023 a 2024. Dohromady by za ně ministerstvo podle předpokladů zaplatilo až 1,498 miliardy korun bez DPH.

Střely jsou určeny pro přenosný protiletadlový raketový komplet RBS-70, který česká armáda má ve své výbavě. V minulosti již munici Mk-3 Bolide ministerstvo přes agenturu NSPA nakupovalo, v roce 2014 takto pořídilo 15 střel a o rok později 66 střel.

zdroj: YouTube

"Spolu s protileteckými řízenými střelami typové řady Mk-2 (o nákupu 135 kusů ministr obrany informoval vládu 3. prosince 2018) jsou Mk-3 Bolide jedinými variantami munice kompatibilními s přenosným protiletadlovým raketovým kompletem RBS-70 i jeho novou generací RBS-70NG," poznamenal Fajnor. Metnar už na začátku prosince informoval vládu o nákupu 135 kusů střel Mk-2 za 140 milionů korun. Střely Mk-3 jsou rychlejší a mají také delší dostřel.

"Munice je pořizována z důvodu potřeby doplnění stanovených rezerv Armády ČR pro zabezpečení protivzdušné obrany ČR, plnění závazků NATO a zajištění řádného výcviku jednotek," podotkl Fajnor.

Letouny CASA dostanou nové přístroje a avioniku

O zakázce za 206 milionů korun bez DPH bude ve středu informovat vládu ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Modernizaci navigačního vybavení letounů vyžaduje projekt Evropské unie Single European Sky (Jednotné evropské nebe). Zakázku na výměnu přístrojů získá společnost Airbus Defence and Space, která letouny CASA C-295M vyrábí. Stroje musí mít nové vybavení do května 2020, kdy začnou platit nové předpisy, uvedl Fajnor.

O nákupu transportních letounů CASA za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. Okolnostmi nákupu se zabývá soud. Podle Fajnora stroje od zavedení do služby nalétaly přibližně 10.500 letových hodin a přepravily přes 62.000 osob. "A to bez zásadních technických problémů při zachování požadované bezpečnosti letu," uvedl. Armáda je používá k výcviku, přepravě vojáků na zahraniční mise, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově. Ministerstvo obrany plánuje v budoucnu nakoupit další dva stroje CASA, které by nahradily dosluhující stroje Jak-40.

Vláda na středečním zasedání dostane také informaci o zakázce za 50 milionů korun na nákup jednoho kompletu mobilního záchytného zařízení letounů Portarrest. Určeno je k nouzovému zastavení startujících či přistávajících vojenských taktických letounů na letišti v Náměšti. Zařízení dodá slovenská společnost OWT. "Ta je výhradním a oficiálním distributorem záchytných zařízení vyrobených americkou firmou Zodiac Aerospace v ČR a na Slovensku," poznamenal Fajnor.

Náměšťské letiště podle Fajnora dosud mobilní záchytné zařízení nemá. "K dispozici má pouze starší dvojici amerických lanových záchytných zařízení BAK-12, která jsou však statická. Jinak jsou se systémem Portarrest téměř totožná, proto nebude muset personál letiště procházet přeškolováním na nový typ zařízení," dodal.