V Afghánistánu slouží první vojáci Hradní stráže, jsou součástí "Guardian Angels"

Příslušníci Hradní stráže do Afghánistánu odjeli již v červenci. Společně s dalšími českými vojáky skupiny ochrany mají podle poručíka dva hlavní úkoly. Prvním z nich je ochrana českého poradního leteckého týmu, který pomáhá s výcvikem afghánských pilotů vrtulníků. "Dalším úkolem je ochrana takzvaných kontraktorů, kteří učí angličtinu afghánské vojáky," řekl.

Svěřené osoby mají za úkol chránit před útokem takzvaných "insiderů", tedy nepřátel, kteří například pronikli do řad afghánských ozbrojených sil a útočí přímo na základnách. "Riziko útoků zevnitř je poměrně vysoké," podotkl poručík Š. B. Instruktory a učitele tak hlídají při výuce, doprovázejí je při cestě na jejich pracoviště, které je mimo část základny NATO, tedy "na druhé straně", jak vojáci říkají.

Hradní stráž v ČR zodpovídá za ochranu areálu Pražského hradu nebo lánského zámku. Š. B. vidí v práci v Česku i v Afghánistánu podobnosti. "Ten princip je víceméně stejný. Střežíme nějaký objekt, nějaký prostor, někdy i osoby," řekl. Na misi se vojáci Hradní stráže, stejně jako jejich kolegové z jiných jednotek, připravovali půlročním speciálním výcvikem. "Naučili jsme se různé drily, abychom byli schopni reagovat na útok typu insider, který je opravdu těžké odhalit a zabránit mu. Proto každý voják musí mít nadrilovanou činnost a reagovat automaticky," zdůraznil.

Na zahraniční mise zatím příslušníci Hradní stráže nejezdili. "Na základě určitých jednání a schválení prezidentem republiky bylo konečně možné vyjet do zahraniční mise a získávat zkušenosti. Pevně věříme, že to bude pokračovat," poznamenal poručík Š. B. Američtí velitelé jsou podle něj s prací jednotky spokojeni.

U Hradní stráže vyslaní vojáci slouží delší dobu. "Většina z nás jsme 'kovaní hraďáci', víceméně jsme vyrostli ve strážní budce," poznamenal. Pro všechny z nich jde o první zahraniční misi. "Máme samozřejmě v Hradní stráži vojáky, kteří se zahraničních misí zúčastnili, ale v rámci jiných bojových útvarů," dodal.

Možnost zapojení do misí označil za vrchol kariéry, za velké lákadlo i za obrovskou motivaci pro případné zájemce o službu u Hradní stráže. Jako pozitivum vidí možnost vyzkoušet si nacvičené věci v reálných podmínkách.

Mezi Guardian Angels jsou i vojáci dalších útvarů české armády. Četař L. M. je již na druhé misi. Pokud podle něj vojáci zrovna nejsou zaměstnaní, tráví volný čas běháním, posilováním nebo hrají fotbal či stolní tenis. "Když se člověk zabaví, tak to jde," poznamenal na otázku, jak vojákům čas na půlroční misi ubíhá. Denní povinnosti podle něj závisejí na úkolech hlídaných osob. "Někdy je to na celý den, někdy to je půlden," řekl.

zdroj: YouTube

Během svého nasazení museli vojáci řešit nebezpečné situace. Jedna z nich se stala při doprovodu hlídaných osob mimo alianční část základny. Bezpečnostní složky v té době objevily podezřelý automobil a vyhlásily poplach, takzvanou "černou". "Okamžitě jsme všechny stahovali zpět na základnu. Podezření se potvrdilo, auto našli a zabezpečili," popsal četař.