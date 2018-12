Po útoku na české vojáky platí v Afghánistánu přísnější opatření

Velení mise Resolute Support (Rozhodná podpora) již dříve oznámilo, že z bezpečnostních důvodů na neurčitou dobu omezí spolupráci s afghánskými bezpečnostními silami. České vojáky v Afghánistánu od středy do pátku navštívil náčelník generálního štábu Aleš Opata. Během návštěvy se setkal s velitelem aliančních jednotek Austinem Scottem Millerem.

Česká armáda má v současné době v Afghánistánu kolem 350 vojáků, kteří působí na několika místech. Na letecké základně Bagrám v provincii Parván působí strážní rota, která má na starosti ochranu spojenecké základny, v Kábulu sídlí velitelství mise včetně například instruktorů, kteří pomáhají s výcvikem afghánských pilotů vrtulníků Mi-17. V Lógaru pak chrudimští výsadkáři cvičí a mentorují speciální afghánskou policejní jednotku.

Při třech útocích z letošního srpna a října zemřeli čtyři čeští vojáci, dalších sedm jich bylo zraněno. Při prvním útoku sebevražedný atentátník zabil trojici českých vojáků při hlídce mimo základnu, čtvrtý voják zemřel při střelbě afghánského vojáka přímo na vojenské základně v Herátu.

Podrobnosti o opatřeních, která mají ztráty omezit, nechce armáda z důvodu bezpečnosti zveřejňovat. "Určitá opatření ze strany armády byla přijata. A to tak, aby hrozby, které dokážeme identifikovat, případně je máme identifikované od našich spojenců, abychom ztráty na životech a zraněních minimalizovali," řekl Vilím.

Dodal, že při pohybu na základnách dodržují takzvané standardní operační postupy. "Ty nám říkají, jak se máme zachovat v dané situaci, jak reagovat, co dělat. Takže i v této oblasti došlo k určitým úpravám, abychom i na základnách, kde těch vojáků je větší množství, eliminovali případné ztráty," poznamenal. Upravena podle něj byla třeba taktická činnost v postupu jednotek v terénu, rozsah působení v daných oblastech nebo zapojení a využití koaličních partnerů a místních bezpečnostních složek.

Zpřísnily se i kontroly místních zaměstnanců, více kontrolovány jsou jejich identifikační karty nebo zda jejich nositel je skutečným majitelem. Přibyli i senzory a lidé, kteří monitorují a vyhodnocují přílet a odlet osob.

Velitel 11. strážní roty Miroslav Maixner novinářům řekl, že bezpečnostní situace je v Afghánistánu složitá. "Ale každopádně je to věc, na kterou se vojáci pečlivě připravovali v republice osm měsíců, takže jsou připraveni. Děláme všechno pro to, abychom je domů přivezli v pořádku," zdůraznil. Po ztrátách z posledních měsíců si podle něj čeští vojáci ještě víc uvědomují, jak jsou všichni za všechny zodpovědní. "Jak nikdo z nás nesmí nic podcenit, aby to třeba neublížilo jejich kamarádům," řekl.

zdroj: YouTube

Každý voják, který jede do Afghánistánu, se podle Vilíma musí v "nejzazším koutě duše" s rizikem vyrovnat a musí očekávat, že ke ztrátám může dojít.

Podplukovník Ivo Zelinka, který jako chrudimský výsadkář v minulosti v Afghánistánu působil, ČTK řekl, že podle jeho zkušenosti úmrtí na misi jednotku ještě více semkne. Stalo se tak podle něj i u výsadkářů 43. výsadkového praporu, kteří jsou nyní v Afghánistánu, i když mezi mrtvými či zraněnými českými vojáky nebyl příslušník jejich jednotky a nestalo se to na jejich základně. "Pořád to byli čeští vojáci nasazení v Afghánistánu," poznamenal.

Opata při své návštěvě Afghánistánu se kromě českých jednotek setkal i s velitelem aliančních jednotek Austinem Scottem Millerem. Mluvčí mise Resolute Support před českými novináři ocenil práci českých vojáků v Afghánistánu, zdůraznil význam, jaký má výcvik afghánských pilotů vrtulníků Mi-17, na kterém se podílí čeští instruktoři. Zdůraznil, že práce českých vojáků, stejně jako jejich kolegů ze 40 spojeneckých států, umožňuje zajistit bezpečí obyvatel jejich států v jejich domovech.