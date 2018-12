Velké rošády v armádě: Opata bude mít nového zástupce, dva generálové jdou do civilu

Aktualizováno 12:38 — Autor: ČTK

Novým prvním zástupcem náčelníka generálního štábu se stane od ledna generálmajor Jaromír Zůna (58 let). Nahradí generálporučíka Jiřího Balouna (57 let), který v armádě po 40 letech končí. Změna nastane také na pozici zástupce náčelníka generálního štábu, který řídí armádní inspektorát. Generálmajora Jaroslava Kociána (56 let) ve funkci vystřídá brigádní generál Milan Schulc (55 let), který působil jako vojenský diplomat v zahraničí. Kocián odejde z armády po 38 letech. ČTK to dnes sdělilo tiskové oddělení ministerstva obrany.