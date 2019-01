Zakázka za 1,1 miliardy: Státní podnik LOM Praha koupí čtyři letouny L-39NG

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

"Mít referenci od národního zákazníka je pro projekt L-39NG klíčové," uvedl mluvčí Aera Vodochody Tobiáš Tvrdík.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Aero L-39 Albatros. Jeho nástupce má podle Aera Vodochody větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Dosahuje rychlosti 750 kilometrů za hodinu. Podle představitelů firmy nový stroj na předchůdce navazuje svým jménem, postaven byl ale nově zcela od začátku. První předsériový stroj vzlétl poprvé loni 22. prosince. Typovou certifikaci by letoun měl mít do konce roku 2019. Sériová výroba by podle dřívějších informací měla začít v roce 2020.

zdroj: YouTube

Vybaven je řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem HMD (Helmet Mounted Display). Aero Vodochody očekává, že v příštích deseti až 15 letech by mohlo prodat až 3000 těchto letadel. Dosud uzavřelo dohody třeba se Senegalem, portugalskou soukromou společností SkyTech a americkou soukromou společností RSW. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) má o stroje zájem také Thajsko.

LOM Praha tak bude mezi prvními uživateli nového letadla. "Letouny L-39NG využije LOM Praha pro základní i pokročilý výcvik pilotů Armády ČR a případně z dalších zemí. Nové stroje nahradí dosluhující letouny L-39C, jejichž technická životnost končí v letech 2021 až 2022," uvedl Pejšek. Hodnota zakázky je 1,1 miliardy korun bez DPH.

O zájmu ministerstva obrany a armády o nákup nových strojů mluvil Metnar už loni v říjnu. "Zatím je to v kusech dva plus dva a poté možná následně další dva, takže celkově šest kusů," řekl.

Aero Vodochody už má objednávky na více čtyři desítky nových letounů. Mají putovat například do Portugalska, USA či Senegalu. Portugalská společnost Skytech podepsala s Aerem obchodní dohodu na deset cvičných proudových letounů L-39NG s opcí na dalších šest letounů L-39NG. Do Senegalu mají zamířit čtyři letouny. Jeden z největších poskytovatelů vojenského výcviku USA i armádám po celém světě, RSW Aviation, podepsal dohodu na 12 letounů L-39NG a také na další modernizaci šesti stávajících letounů L-39 na verzi L-39CW. Na finální podobě kontraktů ještě společnosti pracují.

V Rakousku Aero usiluje podle mluvčího Aera o získání objednávky na L-39NG ve cvičné verzi i bojové verzi k ochraně proti pomalým vzdušným cílům. "Vážný zájem projevila celá řada dalších potenciálních zákazníků, mezi nimiž jsou pochopitelně i stávající uživatelé L-39," dodal Tvrdík.

Mezi lety 1970 až 1997 bylo vyrobeno přes 2800 letadel původní varianty L-39, sloužily či slouží téměř ve 40 zemích. Kromě vojenských letectev získal po skončení studené války popularitu u civilních provozovatelů, zejména v USA. Kromě cvičných účelů umí Albatrosy plnit i lehké bitevní úkoly.