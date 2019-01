Vyšetří se vůbec někdy Čapí hnízdo? Rezignoval další z šéfů pražské policie, která se kauze věnuje

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Ke konci roku 2018 opustil policejní sbor náměstek pro kriminální policii a vyšetřování Ivan Smékal, jehož odchod už potvrdila pražská policejní správa. Smékal už zmizel i z webových stránek, důvody svého odchodu nechtěl komentovat. Na postu jej nahradila policistka Radka Drexlerová.

Smékal si údajně nesedl s nově jmenovaným šéfem pražské policie Janem Ptáčkem, který byl do funkce vybrán už během premiérského angažmá Andreje Babiše, jehož kauzu Čapí hnízdo měl na starosti Smékalův podřízený Pavel Nevtípil.

Případ, v němž je premiér Babiš společně s manželkou a dětmi stíhán z dotačního podvodu, se právě blíží do finále. Policie má do konce dubna rozhodnout, zdali žalobce požádá o postavení stíhaných osob před soud.

Další pochybnost nad vyšetřováním Čapího hnízda. Po podzimní kauze únosu syna premiéra a po prodloužení lhůty pro vyšetřování nyní pražskou policii podle serveru Neovlivní opouští další klíčový policista. Ministr vnitra by měl tuto změnu vysvětlit. https://t.co/qai6uJeEwN — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 7. ledna 2019

Náměstek Smékal práci komisaře Nevtípila hájil i v momentu, kdy jej Babiš označil za služebníka mafie. Předseda hnutí ANO považuje celou kauzu za konstrukt vymyšlený jeho politickými oponenty, který jej má vystrnadit z politiky.

Nevtípila se zastal i tehdejší šéf pražské policie Miloš Trojánek. „Proti tvrzením, že pražská policie v této věci pracuje na politickou objednávku, se důrazně ohrazuji. Policisté byli a jsou apolitičtí a řídí se výhradně zákony této země,“ konstatoval tehdy Trojánek s tím, že si vyšetřujícího komisaře váží jako jednoho z nejlepších lidí, které má k dispozici.

Trojánek však v létě na svou vedoucí pozici rezignoval a od té doby je vidět zřetelná změna komunikace pražských policistů. Když v uplynulém týdnu Babiš kauzu Čapí hnízdo opět označil za politický proces, nikdo se na obranu vyšetřovatelů neozval.

Nejasná je tak i budoucnost komisaře Nevtípila. Ač s novináři nekomunikuje, v minulosti prosákly informace, že se kolegům svěřil o možném odchodu. V řadách policie už prý nezbývá moc lidí, kteří by mu kryli záda.

V ohrožení se tak ocitá i nový termín ukončení vyšetřování, který byl v závěru minulého roku prodloužen do 30. dubna 2019. Žalobce Jaroslav Šaroch si za několikátý odklad vysloužil kritiku svých nadřízených z Městského i Vrchního státního zastupitelství v Praze. Výhrady svých kolegů však důrazně odmítl.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která již spornou dotaci státu vrátila.