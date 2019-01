URNA si vysloužila chválu. Hamáček ocenil příkladný zásah v Příbrami

Zásah proti osmadvacetiletému pachateli, který držel zpočátku devět rukojmí, byl podle Švejdara naprosto profesionální. "Velmi dobře tam zafungovalo opatření okolo, to znamená příprava k zákroku, velení fungovalo úplně bezvadně, ten samotný zákrok byl rychle proveden, dobře proveden a nikomu se nic nestalo, s výjimkou lehkého zranění pachatele. To je ukázka práce policie tak, jak to má být," řekl Švejdar.

Pachatel přepadl pobočku Unicredit Bank. V budově držel devět rukojmí - dva zaměstnance banky a sedm klientů. Jednoho zákazníka propustil ještě před příjezdem zásahové jednotky. Téměř po třech hodinách do banky vnikli příslušníci URNA a muže zadrželi. Podle dřívějších informací policie měl muž krátkou střelnou zbraň, kterou jednou vystřelil do stropu.

Na zásah v podobné situaci, kdy pachatel drží rukojmí, členové URNA nacvičují. Ve skutečnosti ale takové případy nejsou běžné, řekl ČTK ředitel útvaru Libor Lochman. "Takový zákrok s rukojmími byl výjimečný, ale jinak absolvujeme kolem 50 zákroků ročně, z toho je asi 30 při zatýkání nebezpečného pachatele. Důležité bylo, že nám kolegové z Příbrami připravili skvěle situaci, díky tomu zásah probíhal velice dobře," řekl. Zpětně hodnotí zásah dobře také velitel zasahujícího týmu URNA. "Zásahů tohoto typu, že by byli rukojmí, je minimálně. Takové případy jsou vždy výjimečné. Myslím, že bych nic neměnil. Dopadlo to nejlépe, jak to mohlo dopadnout," řekl ČTK.

URNA funguje od roku 1981 a podle Lochmana má přes sto vycvičených specialistů a vybavení na světové úrovni. "Vždycky ale potřebujeme nějaké další vybavení," poznamenal. Hamáček policistům připomněl, že vláda schválila pořízení dvou velkých vrtulníků, které by měli používat právě členové URNA. "Důvod je jednoduchý, URNA potřebuje v případě nebezpečí a nasazení být přepravena najednou jako jeden tým. Do těch současných vrtulníků se celý tým nevejde a přeprava probíhá na několikrát, to z taktických důvodů nevyhovuje," uvedl. V současnosti se vytváří takzvaný rodný list na až dvoumiliardovou zakázku. Až bude ve výběrovém řízení vybrán dodavatel, potrvá vlastní výroba strojů 18 až 36 měsíců, řekl Hamáček. "Já bych byl rád, kdyby do konce volebního období této vlády už URNA vrtulníky měla," dodal.