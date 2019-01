Šéf policie Švejdar se představil poslancům, chce obměnit vozový park

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Švejdar, který dosud působil jako ředitel pardubické krajské policie, je ve funkci od začátku prosince. Nahradil Tomáše Tuhého, který se stal velvyslancem na Slovensku. "Nepřišel jsem dělat personální revoluci. Policie je dnes ve stavu, kdy se nemá za co stydět, personální revoluce nehrozí," řekl dnes poslancům.

Nový policejní prezident Jan Švejdar dnes poprvé na schůzi sněmovního výboru pro bezpečnost. pic.twitter.com/V7IPhtwAfT — Poslanecká sněmovna (@snemovna) 10. ledna 2019

Zopakoval, že za své priority považuje dopravu a boj proti drogám, což zmínil před měsícem při uvedení do funkce. Obě oblasti spolu částečně souvisejí. "Počty řidičů pod vlivem návykových látek se začínají rovnat počtu řidičů pod vlivem alkoholu," konstatoval Švejdar. Za podstatné považuje dostat policisty z kanceláří.

Policie podle Švejdara zkoušela v drogové oblasti prevenci, ale někteří lidé jsou nepoučitelní. "Proto je třeba represe. Musíme dostat lidi ven, je to o počtu lidí, dopraváků," uvedl. Zvýšit by se měl i počet lidí, kteří se věnují drogové problematice v pohraničí.

Jako další priorita se podle Švejdara objevila potřeba obnovy vozového parku. "Jsme ve stavu, že téměř 70 procent vozidel by bylo potřeba obměnit. Ta vozidla nejsou ve stavu, že by byla nebezpečná nebo se v nich nedalo jezdit, ale měla by být obměněna," uvedl. Před dvěma dny proto policie začala shánět vozidla SUV za 400 milionů. Na potřebu obnovy vozového parku policie upozorňoval i Švejdarův předchůdce Tuhý. Loni v dubnu ČTK řekl, že policie potřebuje obměnit minimálně polovinu z 10.000 aut.

Švejdar po dotazech opozice, které se vázaly k trestnímu stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v případu Čapího hnízda, odmítl možnost ovlivňování kauz. "Nikdy za mnou nikdo s takovým požadavkem nepřišel," uvedl. V trestním řízení podle něj existuje řada pojistek, například dozor státního zástupce či osobnosti policistů. "Jsou to rozumní lidé, kteří u nás pracují, nejsou to lidé, kteří by se dali nějak zmanipulovat," uvedl.