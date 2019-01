Vláda znovu projedná zakázku na nákup letadel L-39 NG

Oddlužení 2019: Co vše se změní pro dlužníka v osobním bankrotu?

Metnar informace o zakázce předložil vládě v pondělí, o odložení materiálu dnes informoval server Euro.cz. "Materiál doplníme a předložíme znovu," řekl ČTK Pejšek. Ministři podle něj chtěli podrobnosti, které se například týkaly hospodářské situace státního podniku LOM Praha.

Nové proudové letouny L-39NG nakoupí pro své výcvikové centrum od jejich výrobce Aero Vodochody právě LOM Praha. Podnik má mimo jiné na starosti výcvik vojenských pilotů a studentů Univerzity obrany.

L-39NG je jednomotorový dvoumístný letoun, který navazuje na legendární stroj Aero L-39 Albatros. Jeho nástupce má podle Aera Vodochody větší dolet, lepší aerodynamické vlastnosti, je bezpečnější a lehčí. Dosahuje rychlosti 750 kilometrů za hodinu. Podle představitelů firmy nový stroj na předchůdce navazuje svým jménem, postaven byl ale nově zcela od začátku. První předsériový stroj vzlétl poprvé loni 22. prosince. Typovou certifikaci by letoun měl mít do konce roku 2019. Sériová výroba by podle dřívějších informací měla začít v roce 2020.

Vybaven je řadou speciálních technologií, například palubním virtuálním výcvikovým systémem a přilbovým zaměřovačem HMD (Helmet Mounted Display). Aero Vodochody očekává, že v příštích deseti až 15 letech by mohlo prodat až 300 těchto letadel. Dosud uzavřelo dohody třeba se Senegalem, portugalskou soukromou společností SkyTech a americkou soukromou společností RSW. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) má o stroje zájem také Thajsko.