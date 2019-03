Český voják Eštu je před soudem. Bojoval za separatisty v Donbasu, tvrdí žaloba

Aktualizováno 13:33 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pobočka krajského soudu v Pardubicích se dnes začala zabývat případem vojáka obžalovaného z teroristického útoku kvůli tomu, že se zapojil do bojů na Ukrajině na straně proruských povstalců. Příslušník chrudimského výsadkového praporu Erik Eštu dnes uvedl, že na Ukrajinu jel za poznáním a cestovat, v uniformě povstalců a se zbraněmi se fotografoval na památku. V zahraničí pobýval zhruba měsíc v roce 2015 ještě před nástupem do armády. Hrozí mu 12 až 20 let vězení. Soudní jednání pokračuje v pátek 29. března výslechem svědků.