Velvyslancem ČR při NATO má být Jakub Landovský, vystřídá Šedivého

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Novým českým velvyslancem při NATO se má stát náměstek ministra obrany Jakub Landovský. ČTK a České televizi to dnes v Berlíně řekl ministr obrany Lubomír Metnar, podle něhož by Landovský do funkce měl nastoupit v řádu měsíců. Vystřídá v ní Jiřího Šedivého.