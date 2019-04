Voják Eštu viněný z terorismu vyhořel u psychotestů. Napsal bizarní esej, zaznělo u soudu

Zelinka, který nyní působí na generálním štábu české armády, řekl, že se dozvěděl o aktivitách Erika Eštu od jiného vojáka. Poté prověřil Eštuův facebookový profil s názvem Elitní výsadkář, kde byly snímky, které naznačovaly, že působil v cizinecké legii ve Francii, a ukazovaly Eštův pobyt na Ukrajině. Eštu profil později smazal a u soudu již dříve prohlásil, že na fotkách hlavně jen pózoval se zbraněmi.

"Informace byly natolik konkrétní, že mě přiměly se tím vážně zabývat," uvedl u soudu Zelinka. "Poznatky jsem předal vojenskému zpravodajství v Chrudimi a po poradě se dvěma právníky jsem shledal, že je vhodné vše sdělit vojenské policii," řekl.

Po dohodě s vyšetřovateli Zelinka vojákovi nic neřekl, aby měli čas a klid na prověření všech informací. Ve výběrovém řízení Eštu ani tak neuspěl. "Fyzické disciplíny splnil, při psychologickém testování vyhořel ve všech případech. V eseji naprosto nerealisticky odhadoval svůj přínos pro ozbrojené složky, něco tak bizarního jsem ještě nečetl. Komise ho jednomyslně nepřijala," řekl Zelinka.

Pokud by Eštu chtěl sloužit v cizí armádě, musel by mít povolení prezidenta ČR. V případě členských států NATO to nutné není, doplnil Zelinka. "Dvě odštěpenecká území na Ukrajině, Doněcká lidová republika a Luhanská lidová republika, jsou poloteroristické bandy. Z pohledu Armády ČR je to nebezpečné proto, že pokud se k ní přihlásí člověk, který byl ochotný bojovat v cizinecké legii, a pak v takovéhle bandě, je asi ochotný sloužit pro kohokoliv, protože mu to dodá pocit dobrodružství. Takové lidi skutečně nepotřebujeme," řekl ČTK Zelinka.

Eštu dnes Zelinkovo vyjádření odmítl jako nepravdivé a projevil zklamání, že mu nikdo nic neřekl. Eštu byl později přiřazen k dělostřeleckému pluku v Jincích, kde sloužil jako kuchař. "Nebyli féroví, že se mnou nepromluvili," řekl Eštu.

Soud s Erikem Eštu bude pokračovat 17. května, očekává se rozsudek. Znalci o něm uvedli, že má nevyzrálou osobnost, což se projevuje emoční labilitou. Jsou u něj patrné znaky histrionství, tedy přehnaně na sebe upozorňuje a má sebestředné rysy.