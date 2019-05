Babiš navštívil speciální jednotku, chce kvůli ní změnu zákona

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude chtít přijmout změnu legislativy, která by umožnila urychlené vyslání speciální vojenské jednotky do ciziny bez souhlasu Parlamentu. Předseda vlády to dnes řekl ČTK a České televizi po návštěvě 601. skupiny speciálních sil generála Moravce. Vojáci Babišovi, ministrovi obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) nebo náčelníkovi generálního štábu Aleši Opatovi ukázali své vybavení a předvedli zásah proti teroristům.