Zeman opět odmítl jmenovat šéfa BIS Koudelku generálem

Plukovník Koudelka měl podle představ vlády získat hodnost brigádního generála. Kabinet to zdůvodnil vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Při březnové Babišově cestě do USA převzal Koudelka v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) ocenění za zahraniční spolupráci.

Zeman naopak Koudelku, kterého odmítl povýšit už před rokem a také loni v říjnu. kritizoval stejně jako BIS. O šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Poslední výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varovala například před ruskými a čínskými agenty, označil ji za "plácání" a zpravodajce za "čučkaře". BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období.

Zeman spojoval BIS s varováním před technologiemi čínských firem Huawei a ZTE, které loni před Vánocemi vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. V lednu uvedl, že ředitel NÚKIB Dušan Navrátil a Koudelka ohrozili pozici a ekonomické zájmy ČR v Číně. Babiš následně uvedl, že není pravda, že NÚKIB v tomto případě postupoval společně s BIS. O potenciálním nebezpečí pro ČR, které může představovat rostoucí podíl Huawei a ZTE na českém telekomunikačním trhu, psala BIS dříve, ve výroční zprávě za rok 2013.

Prezident rovněž obvinil BIS ze zásahu do výkladu výchovy nebo výuky dějin. BIS ve své výroční zprávě napsala, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka. Koudelka poté odmítl, že by BIS chtěla určovat, co se má a nemá ve školách učit.