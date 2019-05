Zeman posmrtně vyznamená českého psovoda, který zahynul v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman udělí in memoriam medaili Za hrdinství vojenskému kynologovi Tomáši Procházkovi, který loni v říjnu zahynul na misi v Afghánistánu. Oznámil to dnes na Hradě v rámci jmenování či povyšován do generálských hodností. Vyznamenání se rozhodl Procházkovi udělit jako "důkaz úcty k boji našich vojáků z teroristy z Tálibánu".