Unikátní tajný projekt BIS a armády budí respekt i v zahraničí. Pomohl zachránit nespočet životů

Podle serveru Lidovky.cz stály za zrodem projektu Riders (Jezdci) dvě tragické dopravní nehody aut tajné služby v roce 1991. BIS chtěla podobným situacím předejít a prověřila proto Jaroslava V. příslušníka zpravodajské služby, jenž měl mimo jiné zkušenosti s motocyklovým a automobilovým závoděním, aby uskutečnil výcvik řidičů, který by by podobným situacím předcházel.

„Chtěli jsme vytrénovat náš operativní tým, aby byl schopný pracovat a bezpečně dojet na místo,“ uvedl jednašedesátiletý rodák z Plzně. Projekt si brzy získal renomé a v půlce 90.let s k němu přidala armáda, konkrétně 6. speciální brigáda (nyní 601. skupina speciálních sil). Následovaly policejní zásahové jednotky včetně elitního Útvaru rychlého nasazení.

Původní vymezení projektu se začalo rozšiřovat a řidiči začali být připravováni na to, jak se zachovat v situacích, kdy jsou jak řidič, tak pasažéři, ohroženi na životě nepřátelskými útočníky. „ V roce 1993 nám moc pomohla ochranná služba prezidenta republiky. Oni nám dali první výcvik, ukázali strategii jízdy s chráněnou osobou, jak se řadit v koloně, jak být připraven na nečekaný útok," sdělil instruktor serveru Aktuálně.cz.

„Podíváme-li se do historie, ať už atentát na Františka Ferdinanda d’Este nebo Johna Fitzgeralda Kennedyho, vždy to bylo přiblížení se ke koloně, nebo kolona jela. A to ti šmejdi vědí a chystají se na to,“ citují Lidovky.cz kolegu Jaroslava V, zpravodajce, jenž si přál zůstat v anonymitě. „Řidič v koloně je tak nesmírně důležitý. Jestli při střelbě ztuhne, nebo pojede pryč a nabourá, ohrozí životy dalších vojáků.“

V roce 1999 ministerstvo obrany a BIS se dohodli na společném legislativním zaštítěním projektu. Podepsáním meziresortní smlouvy vznikl oficiálně projekt Riders, který si získal respekt i mezi zahraničními spojenci ČR. Celkově se jej zúčastnilo na 8 400 osob,včetně zahraničních partnerů (USA, Velká Británie, Izrael), kteří získané vědomosti využili v zahraničních misích.

„V bojové misi v Afghánistánu byly dovednosti získané v projektu využívány v podstatě neustále,“ poukazuje na důležitost programu generálporučík Ondrej Páleník, někdejší velitel 601. skupiny speciálních sil a bývalý šéf Vojenského zpravodajství. „ Projekt Riders posunul hranici řidičských dovednosti našich specialistů na diametrálně úplně jinou úroveň,“ sdělil serveru Lidovky.cz

Podobně se vyjadřuje též bývalý velitel 7. mechanizované brigády a současný ředitel sekce rozvoje sil resortu obrany, generálmajor Ivo Střecha. „Rozdíl mezi těmi, kteří výcvikem prošli a naopak, primárně při přesunech v konvojích v členitém terénu, ovládání vozidel, technice jízdy v krizových situacích v i mimo obydlená uzení, byl v Afghánistánu markantní,“ říká Střecha.

Účastníci projektu se shodují, že bez znalostí získaných důkladným, promyšleným tréninkem, by bylo mnohem více ztrát z zahraničních misí. „ „Schopnost okamžité reakce a dovednosti ve využití rychlého manévru bezesporu zachránily životy vojáků speciálních sil v mnoha situacích, především při nenadálém napadení konvoje,“ tvrdí generálporučík Ondrej Páleník.

Vysoce postavení armádní činitelé vyzdvihují projekt i jako příklad účinnosti vzájemné spolupráce mezi jednotlivými bezpečnostními složkami. „Dodnes se jednotlivé bezpečnostní složky často uzavírají do svých bublin a málo spolu komunikují. Přitom v dnešní době, kdy jsou rizika komplexní, stejně komplexní musí být součinnost všech složek, které mohou k eliminaci těchto rizik přispět," uvedl bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel přednost projektu pro server Aktuálně.cz. Podle Páleníka je projekt tím nejlepší příkladem spolupráce orgánů státní správy, jaký pamatuje.

Ve čtvrtek na půdě BIS proběhla neveřejná ceremonie, při které bylo oslaveno dvacetileté výročí projektu. Z rukou současného ředitele BIS Michal Koudelka dostali Pavel, Střecha či náčelník generálního štábu Aleši Opata pamětní medaile za rozvoj projektu.