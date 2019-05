Kriminalita zahraničních pracovníků? Českým policistům pomůžou kolegové z ciziny

Hlídky budou od 1. května do 31. července působit především v Plzni, Pardubicích a v Mladé Boleslavi, v případě potřeby i jinde v Česku, například v Kvasinách, řekl dnes v Plzni při představení projektu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Ze zahraničí přijelo do Česka 18 policistů - šest z Bulharska, šest z Rumunska, čtyři z Polska a dva ze Slovenska, tedy ze zemí, z nichž nejčastěji pocházejí zahraniční dělníci. V jednotlivých lokalitách budou nasazováni podle potřeby a aktuální situace. "Na konci loňského roku se nám velmi osvědčily v Mladé Boleslavi společné hlídky české, polské a slovenské policie. Reakce obyvatel i zahraničních dělníků byla uspokojivá. Jsem rád, že můžeme tento pilotní projekt rozšířit i do dalších průmyslových zón," řekl ministr. Pokud se hlídky osvědčí, mohly by pokračovat v činnosti i na podzim.

Zahraniční policista nebo policisté budou vždy v hlídce s českým kolegou. Mají především zjednodušit komunikaci a pomoci vyřídit formality při kontaktu s cizinci, řekl policejní prezident Jan Švejdar. Od jejich nasazení si slibuje jednoznačné snížení kriminality a problémů s cizinci v místech, kde žijí, a zvýšení pocitu bezpečí lidí žijících v okolí průmyslových zón.

Náklady na pobyt policistů částečně hradí česká strana, mzdy platí vysílající země. "Je to podobný režim, jako když například v létě vyjíždějí čeští policisté do Chorvatska," dodal ministr.