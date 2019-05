Policie si vstup do EU chválí, roste využití mezinárodní spolupráce

Česká policie využívá různých forem přeshraniční spolupráce, přidala se k evropské agentuře Europol a od zapojení Česka do schengenského systému používá i společnou pátrací databázi. "Pro ČR je vzhledem k její poloze uprostřed Evropy a na tranzitních trasách mezinárodní policejní spolupráce zcela zásadní," uvedla policejní mluvčí Lenka Sikorová.

Od vstupu do Evropské unie mohou policisté při přeshraniční spolupráci například pronásledovat podezřelé do sousedního státu, kde mohou zločince zadržet. V roce 2018 uskutečnila česká policie téměř 50 takových akcí. Čeští policisté se také podíleli na dvou tisícovkách společných hlídek a byli nasazeni na zahraničních společenských, sportovních či kulturních akcích. Osvědčilo se i vysílání českých policistů do Chorvatska, uvedlo prezidium.

V rámci Europolu spolupracuje Česko nejčastěji s Německem a Slovenskem, dále s Belgií, Francií, Maďarskem, Nizozemskem a Rumunskem. "V součinnosti s Europolem se českým policistům podařilo v minulosti rozkrýt mimo jiné síť výrobců a šiřitelů dětské pornografie, síť pěstitelů marihuany a nelegálního šíření její sušiny a rozkrýt a objasnit mnohé další případy s přeshraničním dopadem," uvedlo prezidium.

Za pomoci eurozatykače je možné předat do ČR z EU nebo z Česka do zemí Evropské unie zadržené i do deseti dnů. V poslední době čeští policisté zatkli na základě evropského zatýkacího rozkazu například dvojici Iráčanů, kteří podle rakouské policie spolupracovali s údajným teroristou viněným ze dvou útoků na vlaky v Německu.

Od připojení české policie k schengenskému systému uskutečnili policisté v ČR na cizí záznamy či jinde v Evropě na české záznamy přes 12.000 zásahů. Jen za první rok používání vypátrala policie v ČR 292 hledaných a dalších 121 pohřešovaných lidí, mezi 22 dětí. Ve srovnání s předešlými roky se počet zvýšil několikanásobně. Mezi nejznámější lidi vypátrané v zahraničí na základě českého záznamu v systému byla v prvním roce Barbora Škrlová, obžalovaná následně z týrání v kuřimské kauze.