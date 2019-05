Největší hrozby pro Česko? Terorismus a cizí zpravodajské aktivity, varuje šéf BIS

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hlavními hrozbami pro Českou republiku jsou terorismus a zpravodajské aktivity namířené proti ČR, Evropské unii a NATO. Na konferenci Bezpečné Česko v bezpečné Evropě to dnes řekl ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Šéfové českých zpravodajských služeb by uvítali změnu zákona o tajných službách a aby důkazy získané zpravodajskou činností, kterou povolil soud, mohly být snadněji použity v trestním řízení. Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun doporučil vznik místa poradce pro národní bezpečnost, který by na vládní úrovni koordinoval bezpečnostní problematiku.