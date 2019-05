Nové vrtulníky pro armádu by se měly podepsat do konce roku

Armáda by měla v příštích letech podle pověřeného náměstka pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filipa Říhy obdržet techniku za až 80 miliard korun. Nejvýznamnější zakázkou bude nákup nových pásových vozidel pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun. Ministerstvo nyní v tomto tendru posuzuje přihlášky účastníků.

Další významnou zakázkou je nákup vojenských vrtulníků. Česká vláda je chce koupit od Spojených států. Nyní čeká na konkrétní nabídku z USA. Na její základě se rozhodne, zda pořídí pouze víceúčelové helikoptéry nebo i bojové vrtulníky. Vybírat může z víceúčelových strojů UH-1 Venom a UH-60 Black Hawk a bojového AH-1 Viper. Metnar dnes řekl, že očekává podpis smlouvy do konce roku.

Ještě v létě by měla být podepsána smlouva na osm mobilních radiolokátorů MADR z Izraele asi za 3,5 miliardy. Tato zakázka má několikaleté zpoždění. Ministr dříve uvedl, že by smlouva měla být uzavřena do konce pololetí. Dnes poznamenal, že lze předpokládat její podpis v letních měsících.

Do finále se blíží i pořízení 62 obrněných vozidel Titus pro českou armádu za asi 6,7 miliardy korun. Dodá je firma Eldis Pardubice s.r.o. z koncernu Czechoslovak Group (CSG). Podle Metnara projedná návrh smlouvy kolegium ministra obrany, podpis smlouvy očekává v nejbližší době.

Na diskusi s firmami z obranného průmyslu zazněl požadavek na novelizaci zákona o státních podnicích. Říha ČTK řekl, že by chtěl v rámci její přípravy otevřít diskusi, zda by neměly státní podniky získat platbu za to, že pro stát mají v záloze výrobní kapacity pro případ bezpečnostní potřeby. Ty nyní často nemohou využívat pro jinou výrobu a dostávají se tak do ztráty, kterou jim ale zřizovatel, kterým je ministerstvo obrany, nemůže kompenzovat.