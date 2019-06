Policie v Praze otevřela centrum ochrany hranic, pomůže chránit Schengen

"Česká republika dlouhodobě prosazuje lepší ochranu vnějších hranic, to je podle mého názoru základním předpokladem pro to, abychom uchovali jednu z hlavních svobod, které máme v Evropě, a to je volný pohyb osob," řekl na tiskové konferenci k otevření centra Hamáček. Efektivní ochrana hranic se podle něj bez spolupráce mezi jednotlivými aktéry a bez sdílení informací neobejde.

Měl jsem tu čest být dnes u zahájení činnosti Národního situačního centra ochrany hranic, kde spolu slouží policisté i celníci a komunikují se svými partnery ve všech členských zemích EU. Pokud chceme zachovat volný pohyb osob po Evropě, musíme hranice efektivně chránit! pic.twitter.com/ivX8AKmzDj — Jan Hamáček (@jhamacek) 4. června 2019

Nové pracoviště provozuje a spravuje například systém hraniční kontroly, dohled nad vzdušným prostorem ČR nebo specifický datový sklad s navazujícími analytickými funkcemi. Mezi stěžejní činnosti centra patří operativní spolupráce s Evropskou pohraniční a pobřežní stráží Frontex a provoz Evropského systému ostrahy hranic Eurosur, který poskytuje aktuální informace o vzdušné, vodní i zemské hranici.

Centrum vzniklo na základě nařízení Evropského parlamentu a rady, řekl náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek. "Není to nic, co by bylo českou specialitou, je to koordinovaná aktivita Evropské unie," uvedl Vondrášek.

Centrum má podle něj přínos nejen co se týče mezinárodní spolupráce, ale také v rámci vnitřní struktury. "Sedíme společně s celníky na jednom operačním středisku, to znamená, že vedle není žádné další operační středisko cizinecké policie. Je jen jedno, kde jsme schopni si rychle předávat informace a koordinovat jakékoli společné akce uvnitř České republiky," doplnil Vondrášek.