Kriminalisté rozbili na Plzeňsku drogový gang

Policisté z toxi týmů sledovali podezřelé od začátku loňského roku. Pondělní razie se účastnilo přes 150 policistů z krajského ředitelství a z Národní protidrogové centrály. Provedli 18 domovních prohlídek a 12 prohlídek jiných prostor a pozemků a zajistili při nich 44 kilogramů tablet a stovky litrů matečního roztoku - vše bylo určené k výrobě metamfetaminu, řekla Korandová. Barely s roztokem byly například téměř zazděny v jedné místnosti rodinného domu. "Policisté také zajistili bílou krystalickou látku, zřejmě metamfetamin, tři kilogramy sušiny, nejspíše konopí, varnu, další potřebné věci na přípravu drog, motorová vozidla, mobilní telefony, notebooky a finanční hotovost více než 75.000 korun," vyjmenovala. Zajištěné věci podrobní znalci zkoumání. Znalecké posudky mimo jiné potvrdí, jaké množství pervitinu mohlo být vyrobeno z dovezených léčiv.

Skupinu organizoval podle policie sedmatřicetiletý muž, který v zahraničí, hlavně v Rumunsku, domluvil nákup léků s pseudoefedrinem a zajistil kurýry na dovoz tablet do ČR. "Například jedna dodávka léků vážila 25 kilogramů a vozili je v pytlích od krmení pro psy. Jako kurýrky jezdily i ženy," uvedla mluvčí.

Kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy devět mužů ve věku 33 až 61 let a ženy od 25 do 34 let. "Kriminalisté na případu dále pracují, probíhají výslechy, vyhodnocují se různé záznamy a čekáme na znalecké posudky," dodala Korandová.

Podle Evropské zprávy o drogách, kterou dnes zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, se devět z deseti výroben pervitinu, odhalených v roce 2017 v EU, nacházelo v Česku. Z celkem 298 jich v ČR bylo 264. Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka představuje pervitin hlavní problémovou drogu v Česku, ročně se jí u nás vyrobí šest až sedm tun, část putuje do zahraničí, zvlášť do Německa.