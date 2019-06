Vláda projedná nákup letounů CASA, obrana za ně zaplatí 2,3 miliardy

Letadla česká armáda dostane ze Španělska od jejich výrobce Airbus Defence and Space S.A. Kromě dvou strojů bude součástí zakázky pořízení náhradních dílů, měřicí techniky a pozemního vybavení. "Potřebujeme zvýšit přepravní kapacitu vzdušných sil. Pořízení dalších dvou transportních letounů CASA figuruje v plánech po roce 2022, nyní je ale na stole možnost získat dva letouny už v letech 2020 a 2021 za výrazně výhodnějších finančních podmínek," sdělil ČTK k zakázce ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

Podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška by platba měla být odložena až na roky 2022 až 2023, kdy se původně počítalo s jejich nákupem.

Média již dříve informovala, že ministerstvo dostalo ze Španělska nabídku s výhodnější cenou a že rozhodnutí o nákupu by mělo padnout do poloviny roku. Podle vládního materiálu firma nabízí proti "standardní ceníkové ceně" slevu asi 15 procent. Základní verze letadel by měla být levnější než v roce 2009. Tehdy ministerstvo obrany pořídilo čtyři tyto stroje. O jejich nákupu za více než 3,5 miliardy korun rozhodla druhá vláda Mirka Topolánka (ODS) v dubnu 2009, kdy už byla v demisi poté, co jí Sněmovna vyslovila nedůvěru. Okolnostmi nákupu se zabývá soud.

Armáda dlouhodobě avizuje, že dva nové transportní letouny potřebuje kvůli náhradě dosluhujících Jak-40 i kvůli rostoucím požadavkům. Používá je k výcviku, přepravě vojáků na zahraniční mise, jeden stroj také dlouhodobě slouží v pozorovací misi MFO na Sinajském poloostrově.

Kvůli omezenému počtu letounů se v minulosti zvažovalo, zda česká armáda sinajskou misi nepřeruší. České letce by tak musela nahradit jiná armáda. "Tato mise je prestižní a pro vojáky přínosná praktickým výcvikem v odlišných podmínkách," poznamenal mluvčí obrany Jan Pejšek. Od roku 2013 podle něj česká letadla na Sinaji absolvovala 2580 letů, přepravila téměř 50.000 osob a 1300 tun materiálu. Celkem čtyři stroje CASA nalétaly asi 10.500 letových hodin a přepravily více než 62.000 lidí.

"Pořízení vybavení pro přepravu ústavních a vládních činitelů navíc znamená další rozšíření víceúčelovosti letounů CASA pro plnění širokého spektra úkolů od zabezpečení bojové činnosti až po přepravu ústavních a vládních činitelů," uvádí vládní materiál.

Pořízení stejných letadel je podle ministerstva obrany výhodné, protože odpadnou náklady na zavádění nové techniky do výzbroje. "U nově zavedené letecké techniky je možno dosáhnout plného operačního nasazení až po třech až pěti letech od pořízení. Tyto náklady v případě nákupu letounů CASA činily miliardu korun," uvádí dokument. Pokud by se úřad rozhodl koupit jiné stroje, musel by tak zároveň pořídit dodatečné vybavení, zásoby náhradních dílů a vycvičit pozemní i letecký personál.

Česká armáda může v současné době kromě strojů CASA využívat na kratší vzdálenosti letouny L-410. K převozu osob má k dispozici dva airbusy A319CJ, dva dosluhující Jak-40 a jeden CL-601 Challenger.