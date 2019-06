Napadli strážníci pracovníka neziskovky? Byl agresivní, tvrdí policie

Policisté měli na adresu centra doručit písemnost Obvodního soudu pro Prahu 4 osobě, která ji uvedla jako doručovací. Podle policie při vstupu do budovu měl údajně napadený zaměstnanec centra, Daniel K strážníky oslovit následujícím způsobem: „Co tady děláš ty vole? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímají.“

Daniel K. serveru iROZHLAS potvrdil, že konflikt mezi ním a strážníky vznikl v důsledku jejich vstupu do budovy. „Problém vznikl už tím, že strážníci vstoupili do budovy, což je nedotknutelné místo klientů a bez soudního příkazu dovnitř nesmí. A samozřejmě se to stává, nosí poštu, vstoupí někam, aniž by si to uvědomili, proto jsem je vyzval standardní větou: Pojďme to málo, co vám mohu sdělit, řešit ven, protože tady nemůžete být,“ uvedl.

Strážníci se měli začít chovat agresivně. „V tu chvíli začal úplně nepochopitelný verbální proud slov, který by člověk od strážníka nečekal, proto jsem požadoval to číslo. Jednak bylo jejich chování naprosto nestandardní a neodpovídající jejich funkci a statusu, zadruhé se to dělo před zraky našich klientů, kteří jsou námi vedeni k nějakým pravidlům?“ tvrdí Daniel K. Strážníky požádal o jejich služební čísla, které si měli zakrýt.

Policie to popírá a líčí událost jinak. Dle jejího oficiálního vyjádření se měl Daniel K. chovat velice agresivně a vulgárně napadat strážníky. „I kdyby tady někdo byl, vám to neřeknu. Znáte ho*no, naučte se zákony. Stejně jsem úplně nekompetentní a vy si to odnesete. Dej mi číslo. Tady sou všude klienti, ti to viděj,“ měl dle oficiálního vyjádření městské policie prohlásit 40letý zaměstnanec Naděje.

Policisté měli následně nasednout do auta. To potvrzuje i Daniel K. Ten si prý chtěl vyfotit poznávací značku auta policistů, což mělo vyvolat agresivní reakci policistů. „Policisté ho před očima svědků srazili za jízdy otevřenými dveřmi auta, zaklekli na něj a v poutech odvezli na služebnu. Muž je v pracovní neschopnosti,“ stojí v oficiálním prohlášení centra Naděje.

Podle policie však incident proběhl jinak. Muž měl doběhnout odjíždějící policejní vůz, začít bušit do něj pěstmi, pokoušet se otevřít dveře a křičet na posádku: „Dej mi číslo vole, kam jedete volové, to si odneseš,“. Policie měla následně využít „svého zákonného oprávnění“ a proti muži „použila donucovací prostředky – hmaty, chvaty a pouta.“ Ostatní zaměstnanci centra měli dle policie uvést, že takového chování je u Daniela K. „bohužel standardní.“

Na otázku iROZHLASu, zdali Daniel K. skutečně bušil pěstí do auta, se dotyčný odpovědi vyhnul. „To je naprosto irelevantní. Tohle byl normální krach, takové jednání strážníků neznám. S policisty máme dobré zkušenosti. Samozřejmě ne každý policista má vždy náladu, jsou obtěžkaní různými povinnostmi. Já to chápu, dnes je složité něco šetřit, musí mít na všechno povolení. S policisty máme normálně dobré zkušenosti, jejich podporu potřebujeme, nemám tak důvod někomu nadávat,“ uvedl.

Obě verze se shodují v tom, že muž byl převeden na služebnu. Policejní tvrdí, že mu byla nabídnuta lékařské ošetření jako všem osobám, které byli vystavěni použití donucovacích prostředků, ačkoli muž prý neměl žádné viditelná zranění. To Daniel K. měl odmítnout a odejít nezraněn pryč.

Zaměstnanec Naděje tvrdí, že byl ponechán na chodbě a že mu nebyl dán žádný záznam o tom, že byl na služebně a proč jej tam odvedli. Prý byl při pacifikaci zraněn, což má potvrzovat zpráva z nemocnice na Karlově náměstí. Podle ředitele centra, Jaroslava Kadlece, se jednalo o většinou o povrchová zranění, což se snaží doložit fotkami přiloženými k tiskové zprávě centra.

Daniel K. je však přesto nyní v pracovní neschopnosti. „ Zranění vem čert, ale mám Tietzův syndrom, postiženou pravou stranu. To rameno zrovna trefili dveřmi a následně jsem na něm ležel při zatýkání, tak mám teď omezený pohyb ruky, ale je to komplexní problém, nejen toho ramene, ale i klíčků,“ řekl.

„Nějakou bouli, to bych neřešil, ale to si přece policisti nemůžou vůbec dovolit. Takhle člověk nemůže postupovat. To si člověk moc neumí představit, když tam ležíte zalehnutý policisty, nemáte jiné dovolání, to je zmar, zoufalství, beznaděj, strach. Není nikdo, kdo by vám pomohl. Klienti dokonce plakali, když to viděli, bylo to zoufalství,“ sdělil zaměstnanec Naděje, který nyní situaci řeší s právníkem.

Kadlec serveru Lidovky.cz sdělil, že podobné problémy mají mít s policií častěji. Dle něj jsou strážníci frustrováni z toho, že dle zákona o sociálních službách a nařízení GDPR nesmí zveřejňovat informace o svých klientech. „ Vznikající bezmoc však někteří policisté nezvládají a vylévají si zlost na zaměstnancích, kteří s tím nemohou nic dělat,“ tvrdí Kadlec, který „nechce s policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci městské policie, už přesáhlo veškeré hranice slušnosti.“

Městská policie jeho slova odmítla. „Strážníci městské policie jsou s lidmi bez domova v každodenním kontaktu. Ne jednou jim poskytli pomoc, ne jednou zachránili život. Dlouhodobě spolupracují s Centrem sociálních služeb Praha, Červeným křížem, Armádou spásy a dalšími neziskovými organizacemi,“ stojí v oficiálním tiskovém prohlášení, ve kterém je ředitel centra vyzván „pro příště vážit slova“, protože „totiž dehonestují práci našich strážníků velmi zásadním způsobem.“