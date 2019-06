GIBS navrhla obžalovat tři vězeňské dozorce, měli půjčovat mobil Fajádovi

"Byly obviněny tři osoby, a to dva vrchní dozorci za zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku a bývalý příslušník z podvodu," uvedla Nguyenová. Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala sdělil, že trestní spis nyní zpracovává státní zástupce, který o policejním návrhu na podání obžaloby zatím nerozhodl.

Čeští policisté zadrželi Fajáda na základě amerického zatykače v dubnu 2014 společně s Chálidem Marabím a Faouzim Jaberem. Spojené státy tvrdily, že muži chtěli prodat kokain a zbraně americkým agentům, kteří předstírali, že jsou členy kolumbijské teroristické organizace FARC. Tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) povolil vydání do USA pouze u Jabera.

Obchodník se zbraněmi Fajád se z české vazby dostal v únoru 2016 - v den, kdy se vracela do vlasti pětice Čechů, která zmizela v Libanonu v červenci 2015. Tehdejší ministr obrany Martin Stropnický (ANO) poté potvrdil, že podmínkou propuštění pěti unesených bylo to, aby Česko nevydalo zadržovaného Fajáda do USA. Libanonský soud později Fajáda osvobodil.

Právě při vyšetřování únosu Čechů přišla policie na Fajádovy telefonáty z pankrácké věznice. Volal údajně do Libanonu i USA. Podle některých médií Fajáda ve vazbě navštívil ministr Pelikán a nechal ho volat ze svého mobilního telefonu. Tuto informaci později popřel arabista Petr Pelikán, ministrův bratr, který výměnu vyjednal.