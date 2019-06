Antimonopolní úřad se dále zabývá nákupem pušek pro armádu

Rámcovou smlouvu na dodávku až 15.200 pušek Bren s podvěsným granátometem plánovalo ministerstvo uzavřít v červenci. "V současné chvíli čekáme na druhoinstanční rozhodnutí úřadu," uvedl Říha, podle kterého antimonopolní úřad nemá pro jeho vydání lhůtu. Úřad zakázku v hodnotě asi 2,2 miliardy korun pro Českou zbrojovku posuzuje z podnětu společnosti MPI CZ.

"Jsme zcela přesvědčeni o tom, že druhá instance, tedy rozkladová, přisvědčí závěru první instance," zdůraznil náměstek. Podotkl, že pokud by proti konečnému rozhodnutí antimonopolního úřadu padla žaloba, nebude mít odkladný účinek.

Soudní řízení by mohlo podle Říhy trvat několik let. Dodávky pušek ministerstvo plánuje od letošního roku do roku 2025.