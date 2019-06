Jak se dostat k hradním motorkářům? Člen elitní jednotky prozradil

Úkolem motocyklové jednotky Hradní stráže je především doprovázet prezidenta nebo nejvyšší představitele cizích států při oficiálních přijetích českým prezidentem nebo premiérem. Před jejich vozidlem svými silnými stroji vytvoří formaci v podobě šípu. V popisu práce mají také zajištění kurýrní služby pro Vojenskou kancelář prezidenta republiky. Velkou část služby vojákům zabere výcvik a trénink. "Všechno je potřeba poměrně důkladně připravit," podotkl Brábník.

Za náročnou označil především pomalou jízdu. "Člověk musí zkoordinovat pohyb toho motocyklu i samotného těla, aby v těch nízkých rychlostech udržel stabilitu," popsal.

Počítat také musí s povrchem, který není vždy pro jízdu na motocyklu příliš vhodný. Příkladem může být dlažba na nádvoří Pražského hradu. Stroje na ní mohou, zejména po dešti, snadno uklouznout. "Na asfaltu si člověk může dovolit trošku vyšší rychlosti a má jistější odezvu od povrchu," řekl Brábník.

Své umění jednotka předvedla ve středu na Pražském hradě při několikaminutovém vystoupení u příležitosti oslavy Dne ozbrojených sil. Divákům řidiči ukázali synchronizovanou jízdu, čestný doprovod vozidla, dramaticky působící těsné míjení se jednotlivých strojů a řadu dalších secvičených prvků.

Podle Brábníka vojáci na podobná vystoupení cvičí průběžně. "Za posledních 14 dní jsme se tomu věnovali důkladně, aby to bylo perfektní. Teď za poslední týden se cvičilo každý den," poznamenal. Choreografii přehlídky jednotka podle něj připravila sama ve spolupráci s hudebníky. Další příležitost představit schopnosti řidičů bude mít Hradní stráž v září při Dnech NATO v Ostravě nebo při Prague Harley Days v pražských Holešovicích. Podle mluvčího Hradní stráže Jiřího Havla zkušenosti z přehlídkových cviků jednotka využije i při samotném doprovodu státníků.

Motocyklová četa má od podzimu k dispozici nové stroje BMW R1200RT-P. "Do služby se dostaly až v letošním roce, bylo potřeba je pořádně zajet, aby si na ně lidi zvykli," uvedl Bráblík. Jezdci podle něj musí na nový vyšší typ získat návyky.

Bráblík slouží u motocyklové čety šest let. "Je to určitě prestižní záležitost, je i poměrně náročné se mezi tuto skupinu dostat," řekl. Adept nejprve musí vstoupit do armády a splnit tedy stanovené zdravotní podmínky, zároveň musí projít fyzickými a psychologickými testy. K Hradní stráži mohou navíc nastoupit pouze vojáci, kteří splňují například předepsanou výšku i váhu, nesmí mít například viditelné kosmetické vady, tetování nebo náušnice. Získat také musí bezpečnostní prověrku.

Bráblík nejprve působil rok a čtvrt u strážní jednotky Hradní stráže. K "motorkářům" se dostal přes výběrové řízení, když se u jednotky uvolnilo jedno místo. To zahrnovalo praktickou jízdu na motocyklu a osobní pohovor.