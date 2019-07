Policisté porušili práva matky dávno zmizelého chlapce, nesměla nahlížet do spisu

Podle ústavních soudců policie svým postupem porušila právo na ochranu rodičovství i právo na účinné vyšetřování. Soud policii zakázal, aby v porušování práv pokračovala. V praxi by to mělo znamenat, že se matka dostane k obsahu spisu. "Požádáme znovu co nejdříve," uvedla advokátka Tereza Kubalíková.

Podle soudce Davida Uhlíře těžko může nahlédnutí do spisu po více než 20 letech od zmizení chlapce zmařit nějaké budoucí objasnění činu. Podle nálezu má matka osobní, nezpochybnitelný a bezprostřední zájem na tom, aby zjistila, jakých výsledků policie dosáhla. Vztah mezi rodiči a dětmi podléhá zvýšené právní ochraně.

Přístup do spisu by bylo možné podle soudu odmítnout jen ve výjimečném a odůvodněném případě, zejména v raných fázích vyšetřování.

Žák třetí třídy odešel v lednu 1998 ke kamarádovi, který bydlel ve stejné ulici. Jediným svědkem, jenž ho od té doby viděl, byl rodinný lékař, který se s ním pozdravil na ulici. Chlapcův spolužák nebyl v osudný den vůbec doma. Veškeré pátrání policie i rodičů bylo marné.

O nahlédnutí do všech spisů požádala matka v únoru 2018 na pražském policejním ředitelství. Policie matce oznámila, že její žádosti nelze vyhovět ani podle správního řádu, ani podle trestního řádu. Nebyly zahájeny úkony trestního řízení, matka podle policie neměla postavení poškozené a spis byl pouze pátrací.

Podle advokátky je spis stále veden podle zákona o policii, ačkoliv už dávno mohly být zahájeny úkony trestního řízení a spis mohl přejít do režimu trestního řádu. Advokátka připomněla, že podle názoru rodiny pátrání začalo příliš pozdě, policie zbytečně otálela také s nasazením pátracích psů.

O nahlédnutí do spisů se předtím neúspěšně pokoušela také sestra pohřešovaného, která se marně snažila nepříznivé stanovisko policie zvrátit u státního zastupitelství.