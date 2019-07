Koudelka si váží ocenění od CIA pro "bisku", nepřímo se otřel o Zemana

Koudelka cenu za zahraniční spolupráci převzal při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) ve Spojených státech. Jednal při té příležitosti s ředitelkou CIA Ginou Haspelovou. "Ta cena je ocenění za spolupráci mezi BIS a CIA," řekl ČTK Koudelka. Jedná se podle něj o nejprestižnější ocenění, které může zpravodajská služba v rámci spolupráce se Spojenými státy obdržet.

"Na té ceně je samozřejmě moje jméno, ale to ocenění patří celé službě, všem důstojníkům a důstojnicím BIS, kteří s velkým úsilím pracují na zajištění bezpečnosti této země a jejích obyvatel, kteří nasazují své zdraví a své životy a kteří dělají vše pro to, aby ta země byla stále tak bezpečná, jaká je. Ti si zaslouží ocenění, na ně může být tato země hrdá a pyšná," dodal.

BIS je podle něj v mezinárodní spolupráci velmi aktivní, ať už se jedná o dvoustrannou či vícestrannou. "V oblasti multilaterální jsme součástí několika mezinárodních platforem, ve kterých působíme a kromě jiného také sdílíme informace zejména týkající se ohrožení terorismem," uvedl.

Mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu je podle něj na vysoké úrovni. "Informace, které se občas objevují o tom, že ta spolupráce není dobrá, jsou falešné a nepravdivé. Informace jsou sdíleny okamžitě v on-line režimu. Takže kdekoliv se v Evropě cokoliv stane, tak naše služba dostává on-line všechny informace, které jsou relevantní k danému problému tak, abychom mohli přijímat opatření, informovat oprávněné adresáty a chránit tak tuto zemi," dodal.

Bez bilaterální spolupráce si podle něj nelze činnost moderní kontrarozvědky představit. Nechtěl upřesnit, s tajnými službami kterých států BIS nejvíc spolupracuje. Jde o ty služby, u kterých může být spolupráce přínosem, uvedl. "Spolupráce je velmi plodná, přináší nám opravdu velmi dobré výsledky a má zásadní dopad na bezpečnost této země," uvedl.

V mezinárodní spolupráci je klíčová vzájemná důvěra, zdůraznil Koudelka. "Důvěra se velmi těžce získává a velmi lehce ztrácí. To je jeden ze základních principů mezinárodní spolupráce, na který bereme velký ohled. Musíme být a jsme důvěryhodným partnerem pro naše kolegy ze zahraničí," řekl. Zahraniční partneři podle něj hodnotí BIS velmi dobře. "Kdyby ta spolupráce nebyla oboustranně prospěšná a z obou stran hodnocena dobře, tak by nebyla v takovém rozsahu a na takovém vysokém stupni, na jakém je dnes," uvedl.

Mezinárodní spolupráci tajných služeb neovlivňují prohlášení politiků či politické vztahy. "Pokud mluvíme o spolupráci mezi spojenci, tak politická prohlášení, ať už v té nebo oné zemi, spolupráci zpravodajských služeb neovlivní a ovlivnit nesmí. Spolupráce musí být vysoce profesionální, je založena na vzájemné důvěře a taky na osobních vazbách. Tím to nemůže být ohroženo ani ovlivněno," řekl.

BIS hodnotí pozitivně spolupráci s adresáty zpráv i rozvědkami

Podle zákona o zpravodajských službách podává BIS vládě a prezidentovi nejméně jednou ročně zprávu o své činnosti. Stejným adresátům a příslušným ministrům má také předkládat zjištění, která nesnesou odkladu. Státním orgánům a policii pak předává informace, které patří do jejich oboru působnosti. Vláda a prezident s vědomím kabinetu pak mohou ukládat tajným službám úkoly.

Koudelka spolupráci s adresáty informací i orgány, které mají za úkol kontrolu BIS, označil za výbornou. "Já si toho velmi cením, protože jsme skutečně jako partneři. Ať už vláda, Sněmovna nebo Senát, příslušné výbory nebo komise chápou zcela jednoznačně význam BIS, hovoříme spolu jako partneři. Jejich přístup je opravdu vysoce profesionální a velmi korektní," řekl Koudelka ČTK.

Pro kontrarozvědku je podle něj důležité, že vláda a premiér reagují na předané informace. "To je věc v mnoha ohledech nebývalá, naše informace skutečně mají váhu. Ti, kterým jsou směřovány, se jimi zabývají a na jejich základě také reagují ve prospěch této země. Toho si velmi cením, protože to je jaksi základní věc pro činnost takové služby, jako je BIS," konstatoval.

Pozitivně hodnotí Koudelka i spolupráci se všemi složkami policie. "Díky tomu, že si věříme, předáváme informace, tak můžeme daleko efektivněji zemi chránit. Například naše spolupráce s NCOZ je vynikající. Máme výbornou spolupráci se státními zastupitelstvími, to je taky velice důležité," uvedl.

S policií a státními zastupitelstvími BIS připravuje i společná cvičení, dodal Koudelka. "Vedou zase k jedinému cíli, abychom v případě nějakého řekněme teroristického útoku byli schopni, všechny ty tři složky, co nejefektivněji a nejrychleji reagovat. A co nejrychleji dopadnout toho, kdo za tím útokem stojí," vysvětlil.

Za velmi dobrou či vynikající považuje Koudelka i spolupráci v rámci české zpravodajské komunity. "Čas od času se objeví nějaké informace o tom, že je mezi námi (BIS a ÚZSI) napětí, to je prostě hloupost a není to pravda. Naše spolupráce je velmi úzká a velmi dobrá. Sdílíme informace, spolupracujeme na věcech, které se týkají obou služeb a zákonné působnosti obou služeb a fakt to nebylo nikdy lepší než dnes," konstatoval.

BIS se loni stala terčem kritiky prezidenta Miloše Zemana, který uvedl, že kontrarozvědka selhává a její výroční zprávu označil za "plácání". Koudelka zdůraznil, že BIS je apolitická a nepřipouští si tlak. "Pro mě je velmi důležité, jak služba je veřejně oceněna premiérem, vládou, příslušnými výbory a komisemi Sněmovny nebo Senátu. To samozřejmě má velký význam nejen pro mě osobně, ale pro celou službu a všechny důstojníky BIS. Dnes je ta služba silnější, než byla před rokem, je daleko semknutější a daleko pevnější," uvedl.