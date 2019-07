Podmínky pro práci strážníků se mají zpřísnit, vláda návrh podpoří

Předloha také mimo jiné zpřesňuje některá oprávnění a postupy strážníků, aby podle předkladatelů mohli účinněji hlídat veřejný pořádek. Pravomoci obecních policií podle nich nezvyšuje.

Navrhovaný nový důvod ztráty spolehlivosti se týká podle autorů zejména pravidelné a úmyslné účasti strážníků nebo zájemců o tuto práci na takzvaných extremistických akcích a jejich zapojení do činnosti uskupení, která hlásají národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť. "V současnosti je známo několik spíše výjimečných případů, kdy se osoba zaměstnaná jako strážník účastní činnosti a akcí organizovaných krajně pravicovými organizacemi," stojí v důvodové zprávě.

Za spolehlivé by se nepovažovali ani strážníci nebo uchazeči o místo u obecní policie, kteří by úmyslně řídili pod vlivem alkoholu nebo drog. Při posuzování bezúhonnosti, což je stejně jako spolehlivost podmínka pro práci strážníka, by se nepřihlíželo mimo jiné k zahlazení odsouzení.

Novela například přesněji vymezuje možnosti zjišťování totožnosti lidí a oprávnění zakázat lidem vstup na určitá místa. Strážníci by mohli lidi nově předvést i na služebny státní policie v jiných, než v jejich domovských obcích. Zákon by také výslovně uváděl, že strážníci mohou vyžadovat při podezření z ovlivnění alkoholem nebo jinou jinou drogou dechovou zkoušku a odběr slin nebo potu, případné odborné lékařské vyšetření. Na druhou stranu by předloha zakázala strážníkům pracovat pro více obcí, nosit ve službě soukromou pistoli a nasazovat takzvané botičky i na vozidla profesionální a dobrovolných hasičů, což jim nyní zákon umožňuje.

Až vláda novelu posoudí a vydá k ní své stanovisko, dostanou ji k projednání poslanci.