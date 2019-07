Vyslání vojáků na misi i v utajení? Poslanci chtějí dát vládě víc pravomocí

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Poslanci navrhují novelu ústavy, která by vládě umožnila urychleně vyslat vojáky do zahraničí. Armáda by tak mohla například v utajení poslat jednotku na osvobození unesených českých občanů. Parlament by se misí zabýval až následně. Návrh předkládá skupina poslanců v čele s předsedkyní sněmovního výboru pro obranu Janou Černochovou (ODS). Podepsalo ho 67 poslanců, řekla opoziční poslankyně ČTK. Novela má podporu i premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy vlády Jana Hamáčka (ČSSD).