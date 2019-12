Armáda ČR chce rychleji nakupovat zbraně, Metnar předloží nový zákon

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo obrany zvažuje předložení zákona, díky němuž by mohlo rychleji nakupovat zbraně a vybavení pro armádu. Zákon o pořizování vojenského materiálu by mohl být Sněmovně předložen ještě do konce tohoto volebního období. Uvedl to ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).