Armáda ČR dostane nové přilby, uspěly ve vojskových zkouškách

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přilby od firmy Argun pro českou armádu splnily vojskové zkoušky. Armáda to dnes oznámila na twitteru. Pro vojáky jich pořídí 31.000. Na splnění vojskových zkoušek dnes upozornil server Euro.cz, podle kterého by dodávky měly začít na přelomu léta a podzimu a skončit do konce roku.