Armáda ČR se rozloučila s letouny Jak-40, sovětské stroje skončí v muzeu

"Vyřazované dopravní letouny Jak-40 jsou morálně a technicky zastaralé a nesplňují požadavky na současný letecký provoz. Pokud jde o jejich další osud, evidujeme zájem českých leteckých muzeí a je předpoklad, že oba letouny budou zachovány v muzejních sbírkách," uvedl na dotaz ČTK Petr Sýkora z ministerstva obrany.

Dnešní akce se zúčastnil zástupce velitele vzdušných sil české armády Petr Lanči, představitelé ministerstva obrany, Parlamentu a další hosté.

Letoun #Jak40 s doprovodem gripenů ✈️



Tak tuto podívanou z minulého týdne nad kbelským letištěm už neuvidíte.



Dnes ve 14 hod. budou dva tyto letouny slavnostně vyřazeny z provozu Vzdušných sil AČR.



Po 21 letech služby.



#24zDL pic.twitter.com/LbtuOeHawH — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) September 2, 2020

První prototyp třímotorového proudového dopravního letounu Jakovlev Jak - 40 vzlétl v říjnu roku 1966. Do začátku 80. let minulého století bylo vyrobeno 1011 strojů. Do Československa byl poprvé dodán na začátku 70. let. Letouny využívala kromě vnitra a armády také společnost ČSA. Dva stroje dosud sloužily pro potřeby 24. základny dopravního letectva české armády v Kbelích.