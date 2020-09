Armáda pro zajištění voleb vyčlenila 1621 vojáků. Postaví drive-in místa, vytvoří speciální komise

Vojáci také vytvoří speciální komise, které obejdou například domovy důchodců zasažené koronavirem. ČTK to dnes řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Budování takzvaných drive-in má na starosti asi šest stovek vojáků. Vše musí připravit do středečních 07:00, kdy hlasování na těchto místech začne. Lidé budou moct z automobilu volit na 78 stanovištích po celém Česku. Vojáci připraví přístřešky, které vybaví zázemím pro volební komisi a přepážkou, která řidičovi zajistí soukromí při vyplňování volebního lístku.

Vojáci budou podle Dvořákové vybaveni ochrannými pomůckami, které zajistí ministerstvo vnitra. K dispozici budou mít roušku, ochranné obleky a rukavice a ochranný štít. Vybaveni budou také dezinfekcí na ruce i na povrchy.

Po příjezdu na stanoviště volič stáhne okénko svého vozu, předloží občanský průkaz a voják ho vyzve, aby si na chvíli stáhl roušku kvůli identifikaci. Poté mu předá hlasovací obálku a případně volební lístky, pokud je nebude mít s sebou. Volič za zástěnou připraví volební lístek, který hodí do přinesené volební urny.

Podle Dvořákové budou vojáci tvořit většinu volební komise, s nimi ale v ní bude i jeden civilista jako zapisovatel. Pro volební komise jich armáda vyčlenila více než 1000, pracovat budou ve dvou směnách. Stejná skupina vojáků vytvoří i volební komise, které v dalších dnech zajistí hlasování ve speciálních okrscích v domovech seniorů a podobných zařízeních, která budou uzavřena kvůli epidemii koronaviru. Obcházet budou také jednotlivce, kteří nebudou moct využít hlasování drive-in. Tito vojáci budou místo roušek vybaveni respirátory.

V karanténě jsou v současné době desetitisíce lidí. Volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu se konají v pátek 2. října od 14:00 do 22:00 a v sobotu 3. října od 08:00 do 14:00. Případné druhé kolo senátních voleb bude v pátek 9. a v sobotu 10. října ve stejných časech. Termín volby pro drive-in místa bude ve středu 30. září, respektive 7. října, a to od 07:00 do 15:00.