Britští vojenští zdravotníci tři týdny pomáhali Česku v boji s epidemií, Metnar děkuje

Podle ministra se britští zdravotníci na odděleních pro pacienty s onemocněním covid-19 společně s českými kolegy starali o asi 30 pacientů. "Díky za pomoc v nouzi a spojeneckou solidaritu!," uvedl Metnar.

— Lubomír Metnar (@metnarl) December 4, 2020

Šestičlenný tým britských zdravotníků do České republiky přijel 10. listopadu. Po přivítání v Praze se přesunul do brněnské vojenské nemocnice. V týmy byli specialisti na urgentní medicínu. Podle ministerstva obrany mají výcvik Combat Medical Technicians, což je ekvivalent vyškolené zdravotní sestry. Rozděleni byli do dvou týmů po třech a pečovali o covid-19 pozitivní pacienty na neurologickém oddělení a interně, později na psychiatrickém oddělení.

"Každá skupina měla přiděleno zhruba 15 pacientů, na starosti měli vše od stlaní postelí, osobní hygieny, pomoc při podávání stravy až po odběry krevních vzorků či podávání léků," uvedl ředitel Vojenské nemocnice Brno Martin Stračár, podle něhož britští zdravotníci představovali "velikou pomoc a dobrou zkušenost". Stračár také uvedl, že se někteří britští zdravotníci naučili česká slovíčka. "Některé pacienty zase naopak učili anglicky," poznamenal Stračár.

"Byla to pro nás velice užitečná zkušenost, hodně jsme se naučili a snad jsme také něco z toho, co umíme my, předali českým kolegům. Pacienti nás vítali, komunikace nebyla díky anglicky mluvícímu personálu překážkou, navíc jsme se naučili pár základních českých frází a pokusili jsme se několik anglických slovíček naučit i naše pacienty," říká Deborah Bailey, velitelka týmu.

Brněnská vojenská nemocnice má podle ministerstva obrany pro nemocné koronavirem vyčleněno celkem 60 lůžek, maximální počet v jednom okamžiku byl zatím 50. Do čtvrtka prošlo nemocnicí 235 pacientů s tímto onemocněním. Nyní se nemocnice stará bezmála o 50 pacientů s koronavirem. Podle Stračára má nemocnice 500 zaměstnanců, asi 30 je v karanténě.

O zdravotnickou pomoc spojence z Evropské unie a NATO Česko požádalo kvůli rozsahu epidemie. Zdravotníky vyslalo Německo, Spojené státy a Velká Británie. Dva němečtí vojenští lékaři svou činnost v Ústřední vojenské nemocnici v Praze ukončili 20. listopadu, americký zdravotnický tým, který působil v olomoucké vojenské nemocnici, z Česka odletěl minulý týden.