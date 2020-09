Bude s trasováním pomáhat policie? Hamáček tvrdí něco jiného než Babiš

K zapojení policie je nyní podle Hamáčka ještě potřeba doladit právní rámec jejich působení. "Jakmile bude podepsána dohoda, mohou začít pracovat. V první fázi by to bylo kolem 100 policistů," uvedl ministr. Hamáček ČTK již dříve řekl, že pomoc policie při trasování nabízel už na jaře. K dispozici by podle něj mohly být desítky zkušených vyšetřovatelů, kteří mají zkušenosti s vedením rozhovorů.

Premiér Andrej Babiš (ANO) však v úterý prohlásil, že zapojení policie při trasování není zatím na stole. Podle dnešního Hamáčkova vyjádření je však o přípravě dohody předseda vlády informován.

Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová v pátek uvedla, že Praha přestává zvládat dohledávat kontakty nakažených. Hlavní hygienička Jarmila Rážová zase na konci srpna v České televizi řekla, že hygienici stíhají trasovat do 400 nových případů koronavirové nákazy za den. Po posílení hygienických stanic a zapojení mediků a díky provozu informační linky 1221, která opět funguje od 1. září, odhadovala, že by se mělo zvládat trasování u 750 nových nakažených denně. O změně v trasování nyní diskutují experti ministerstva zdravotnictví, závěry by měli zveřejnit do pátku.

Před odstoupením od trasování varovala česká pobočka Světové zdravotnické organizace (WHO). Data ukazují rostoucí úroveň šíření infekce napříč kraji a okresy a přibylo hospitalizovaných pacientů s covidem-19, včetně těch, kteří jsou ve vážném stavu. Řešením není zastavit trasování kontaktů nakažených, ale zvýšit kapacity, uvedla pobočka na facebooku.

